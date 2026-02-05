Edit Profile
    Flaxseed benefits: ডায়াবিটিস থেকে কোলেস্টেরল, সব রাখে কবজায়, এই সামান্য বীজের আর কী গুণ জানেন

    Flaxseed benefits: ডায়াবিটিস থেকে কোলেস্টেরল, বড় বড় রোগও রাখে কবজায়। এই একটা বীজের গুণ জানলে আপনিও অবাক হবেন। ফ্লাক্সবীজই হল সেই মহৌষধি।

    Published on: Feb 05, 2026 3:17 PM IST
    By Suman Roy
    ডায়াবিটিস থেকে কোলেস্টেরল, বড় বড় রোগও রাখে কবজায়। এই একটা বীজের গুণ জানলে আপনিও অবাক হবেন। ফ্লাক্সবীজই হল সেই মহৌষধি।

    ডায়াবিটিস থেকে কোলেস্টেরল, সব রাখে কবজায়, এই সামান্য বীজের আর কী গুণ জানেন
    ডায়াবিটিস থেকে কোলেস্টেরল, সব রাখে কবজায়, এই সামান্য বীজের আর কী গুণ জানেন

    ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড: ফ্লাক্স বীজে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এই অ্যাসিড। একইসঙ্গে হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতেও দারুণ কাজ দেয় এই ফ্যাটি অ্যাসিড।

    কোলেস্টেরল কমায়: রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়লে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বাড়ে‌। ফ্লাক্স বীজের মধ্যে রয়েছে প্রচুর ফাইবার। এই ফাইবার রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

    খাবার হজম করায়: খাবার হজম করাতে দারুণ কাজ দেয় ফ্লাক্স বীজ। এই বীজের মধ্যে থাকা ফাইবার অন্ত্রের কাজ করার ক্ষমতা ভালো রাখে‌। তাতেই খাবার হজম করার প্রক্রিয়া দ্রুত হয়।

    ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে: ফ্লাক্সবীজের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। এই ফাইবার ইনসুলিনের কাজ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

    রক্তচাপ ঠিক রাখে: ফ্লাক্সবীজ ডায়াবিটিস ও কোলেস্টেরল ঠিক রাখার পাশাপাশি রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এতে হার্টের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে যায়।

