Pink Lips: ঠোঁটের কালো দাগ নিয়ে চিন্তিত? মেনে চলুন এই ৪ ঘরোয়া টোটকা

Pink Lips: ঠোঁটের কালো দাগ নিয়ে চিন্তিত? মেনে চলুন এই ৪ ঘরোয়া টোটকা
Pink Lips: মুখ-হাত-পা-গলার যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি আপনার ঠোঁটেরও যত্ন নিন। ঠোঁটের যত্নের জন্য আপনাকে অবশ্যই কিছু ঘরোয়া টিপস এবং কৌশল ব্যবহার করতে হবে। গোলাপি ঠোঁট পেতে কোনো দামি পণ্য ব্যবহার করার দরকার নেই, শুধু মাথায় রাখতে হবে কিছু প্রাথমিক দিক।
লিপবাম
খুব কম দামের লিপ বাম ব্যবহার না করাই ভালো। সুগন্ধী যুক্ত লিপবাম ব্যবহার করাও এড়িয়ে চলুন। সঙ্গে কেনার সময় দেখে নিন তাতে এসপিএফ আছে কি না। কম করে ৩০ এসপিএফ আছে এমন কোনও বাম কিনুন ঠোঁটে লাগানোর জন্য।
চিনি এবং মধুর ব্যবহার
চিনি ও মধুর প্যাক ঠোঁটের মরা চামড়া দূর করতে খুবই কার্যকরী। এছাড়াও বাদাম তেল লাগিয়েও ঠোঁটের আর্দ্রতা বজায় রাখা সম্ভব। আপনি চাইলে অ্যালোভেরা জেলে চিনি মিশিয়েও তা স্ক্রাবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।
লেবু, আলু এবং বিট
রাতে ঠোঁটে লেবু, আলু এবং বিটের রস ঠোঁটে লাগান। সকালে ধুয়ে ফেলুন। এই টোটতা ঠোঁটের কালো দাগ দূর করে গোলাপি আভা দেবে। সপ্তাহে একবার এই ঘরোয়া প্রতিকার ব্যবহার করলে দিনকয়েকেই পরিবর্তন বুঝতে পারবেন।
ত্বক আদ্র রাখুন
শরীরে আদ্রতার অভাব দেখা দিলে ঠোঁটের উপরেও সেটার প্রভাব পড়বে। তাই দিনে অন্তত ৭-৮ গ্লাস জল খান। সঙ্গে ফল-সবজি রাখুন ডায়েটে। সঙ্গে ঠোঁটে নিয়মিত লিপবামও লাগান। এতে ঠোঁট শুষ্ক হয়ে পড়বে না। ফলে ফাঁটাভাবও কম দেখা দেবে। রাতে ঘুমানোর সময় নাভিতে নারকেল তেল দিন। এ ছাড়া ঠোঁটে অবশ্যই নারকেল তেল লাগান।
