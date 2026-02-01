Edit Profile
    Super Foods for Brain Health: ইদানীং কি খুব ভুলে যাচ্ছেন? মস্তিষ্কে পুষ্টি যোগাতে এই খাবারগুলি রাখুন রোজের ডায়েটে

    চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের সঠিক পুষ্টি যোগান আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে খুবই জরুরি একটি দিক। আর কোন কোন খাবার মস্তিষ্কের পক্ষে ভাল, দেখে নেওয়া যাক।

    Published on: Feb 01, 2026 1:11 PM IST
    By Suman Roy
    রোজের নানান কাজে সহজে মনে আসতে চায় না অনেক কিছু। তবে বহু মানুষ এমনও রয়েছেন, যাঁরা ডিমেনশিয়ার মতো রোগের শিকার হয়ে নানান জিনিস ভুলে যান। বহু ক্ষেত্রে কিছু চিন্তা করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েন। উল্লেখ্য, চিকিৎসকরা বলছেন, মস্তিষ্কের সঠিক পুষ্টি যোগান আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে খুবই জরুরি একটি দিক। আর কোন কোন খাবার মস্তিষ্কের পক্ষে ভাল, দেখে নেওয়া যাক।

    ইদানীং কি খুব ভুলে যাচ্ছেন? মস্তিষ্কে পুষ্টি যোগাতে এই খাবারগুলি রাখুন তালিকায়
    ইদানীং কি খুব ভুলে যাচ্ছেন? মস্তিষ্কে পুষ্টি যোগাতে এই খাবারগুলি রাখুন তালিকায়

    সবুজ শাক

    সবুজ যে কোনও রকমের শাকই মস্তিষ্কের পক্ষে ভাল। তবে পালং শাক মস্তিষ্কের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। শাকে থাকে ভিটামিন বি। এছাড়াও থাকে বি ৯। যা অবসাদ কাটাতে সাহায্য করেস মস্তিষ্কের ভাবনা চিন্তায় ঘটায় বিকাশ।

    বেরি

    চেরি, বা ব্লুবেরি, রাস্পবেরি, ব্ল্যাকবেরি মস্তিষ্কের বিকাশের পক্ষে খুবই জরুরি খাবার। এতে থাকে ফ্ল্যাভানয়েড। এই ধরনের ফলগুলিতে অ্যান্টি টক্সিডেন্টের ভাগ বেশি থাকে। যা মস্তিষ্কের বিকাশে সাহায্য করে।

    বাদাম

    বাদামে থাকে ভিটামিন, বি, ই ও ম্যাগনেশিয়াম। যে কোনও রকমের বাদাম যদি সকালে জলে ভিজিয়ে রেখে তা খাওয়া যায়, তাহলে তা খুবই উপকারী ফল দিয়ে থাকে। বাদাম খেলে ডিমেনশিয়া থেকেও সুস্থতার পথে যেতে পারেন অনেকে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

    মশলা

    সাধরণত মশলাদার খাবার খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। তবে বহু মশলা এমন রয়েছে, যা বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যের বিকাশে সাহায্য করে। দারচিনিতে থাকে পলিফেনল। যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য জটিলতায় সাহায্য করে।

    বীজ

    সূর্যমুখীর বীজ, কুমড়োর বীজ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল। এতে থাকে অ্যান্টি টক্সিডেন্ট, ওমেগা থ্রি। এছাড়াও থাকে, ভিটামিন ই, জিঙ্কের মতো বিভিন্ন উপাদান। যা মস্তিষ্কের পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করে।

    মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে কী কী করণীয়?

    মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে মদ্যপান একেবারেই উপকারী জিনিস নয়। ফলে মদ্যপান থেকে দবরে থাকা প্রয়োজনীয়। প্রতিদিনের ব্যায়াম জরুরি শরীর সুস্থ রাখতে। এছাড়াও মস্তিষ্কের উর্বরতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন সঠিক সময়মতো ঘুম। এছাড়াও নতুন নতুন ভাষা শিখলে তা কার্যকরী ফল দিয়ে থাকে মস্তিষ্কের বিকাশের ক্ষেত্রে।

