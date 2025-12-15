Edit Profile
    কোন কোন খাবার খেলে স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে? এখনই বাদ দিন এগুলি

    কিছু খাবার আছে যা দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে এবং স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। সঠিক খাবার নির্বাচন করে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের মতো সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যেতে পারে।

    Published on: Dec 15, 2025 9:53 AM IST
    By Suman Roy
    আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকারিতা (Brain Function) এবং স্মৃতিশক্তি (Memory) সরাসরি আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। যেমন কিছু খাবার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং মনোযোগ উন্নত করে, তেমনি কিছু খাবার আছে যা দীর্ঘমেয়াদে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে এবং স্মৃতিভ্রংশের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। সঠিক খাবার নির্বাচন করে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের মতো সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যেতে পারে।

    কোন ধরনের খাবার নিয়মিত গ্রহণ করলে স্মৃতিশক্তি কমে যেতে পারে, তা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য জেনে নিন।

    ১. প্রক্রিয়াজাত চিনি ও কৃত্রিম মিষ্টি (Processed Sugar and Artificial Sweeteners)

    স্মৃতিশক্তি হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হলো অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ।

    • ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে শরীরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স (Insulin Resistance) তৈরি হয়। এই অবস্থা মস্তিষ্কের কোষের সংকেত আদান-প্রদানে বাধা দিতে পারে। কিছু গবেষণায় আলজাইমার্স রোগকে "টাইপ-৩ ডায়াবেটিস" নামে অভিহিত করা হয়েছে, যা মস্তিষ্কে ইনসুলিন রেসিস্ট্যান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত।
    • বিপজ্জনক পানীয়: সোডা, প্যাকেটজাত জুস এবং এনার্জি ড্রিংকসে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম চিনি থাকে, যা মস্তিষ্কের নিউরাল সংযোগগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

    ২. ট্রান্স ফ্যাট (Trans Fats) এবং প্রক্রিয়াজাত তেল

    ট্রান্স ফ্যাট মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং স্মৃতিশক্তির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।

    • ক্ষতিকর ফ্যাট: শিল্পে প্রস্তুত ট্রান্স ফ্যাট (যা সাধারণত প্রক্রিয়াজাত খাবার, প্যাকেজড বেকারি পণ্য, ফ্রোজেন খাবার এবং ফাস্ট ফুডে পাওয়া যায়) মস্তিষ্কের কোষের ভেতরের প্রদাহ (Inflammation) বাড়ায়।
    • স্মৃতিতে বাধা: গবেষণায় দেখা গেছে, ট্রান্স ফ্যাট বেশি খেলে শেখার ক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে প্রাকৃতিক ফ্যাট (যেমন অলিভ অয়েল, বাদাম) ব্যবহার করা উচিত।

    ৩. উচ্চ গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেট (High Glycemic Carbs)

    পরিশোধিত বা রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেটগুলি দ্রুত হজম হয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়িয়ে দেয়।

    • উদাহরণ: সাদা চালের ভাত, সাদা পাউরুটি, প্যাকেটজাত সিরিয়াল এবং ময়দা থেকে তৈরি খাবার।
    • ক্ষতি: রক্তে শর্করার দ্রুত বৃদ্ধি মস্তিষ্কে প্রদাহ তৈরি করতে পারে। এই প্রদাহ মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা, বিশেষ করে স্মৃতিকে, ক্ষতিগ্রস্ত করে।

    ৪. উচ্চ পারদযুক্ত মাছ (High-Mercury Fish)

    মাছ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো, কিন্তু কিছু মাছে পারদ (Mercury) নামক ভারী ধাতুর মাত্রা বেশি থাকে।

    • পারদের প্রভাব: দীর্ঘমেয়াদে পারদ গ্রহণ স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে এবং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারে।
    • উদাহরণ: টুনা, সোর্ডফিশ, কিং ম্যাকেরেল এবং শার্কের মতো বড় মাছে পারদের ঘনত্ব বেশি থাকে। কম পারদযুক্ত মাছ (যেমন স্যামন, সার্ডিন বা রুই) খাওয়া উচিত।

    ৫. অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন

    অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল গ্রহণ স্মৃতিশক্তির ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে।

    • মস্তিষ্কের সংকেত: অ্যালকোহল মস্তিষ্কের রাসায়নিক সংকেতগুলিকে ব্যাহত করে এবং তাৎক্ষণিক স্মৃতি (Short-Term Memory) তৈরি করতে বাধা দেয়, যা 'ব্ল্যাকআউট' (Blackouts) হিসেবে পরিচিত।
    • দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি: দীর্ঘকাল ধরে অ্যালকোহলের অপব্যবহার মস্তিষ্কের কোষগুলিকে স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

    মস্তিষ্ককে সক্রিয় ও স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ রাখতে হলে প্রক্রিয়াজাত চিনি, ট্রান্স ফ্যাট এবং উচ্চ গ্লাইসেমিক কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবারগুলি এড়িয়ে চলতে হবে। এর বদলে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার (বাদাম, বীজ, তৈলাক্ত মাছ) এবং প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল ও সবজি খাদ্যতালিকায় যুক্ত করা উচিত।

