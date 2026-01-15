Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    লিভার সুস্থ রাখতে কোন ৩ ধরনের খাবার খাবেন না? তালিকা দেখে নিন

    সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো, লিভারের সমস্যা অনেকটা বাড়লে তবেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়া জরুরি।

    Published on: Jan 15, 2026 11:14 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আমাদের শরীরের পাওয়ার হাউজ বা শক্তিঘর হলো লিভার। হজম প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে শরীরকে বিষমুক্ত (Detox) করা—সবই সামলায় এই অঙ্গটি। কিন্তু বর্তমানের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাসে ‘ফ্যাটি লিভার’ বা লিভার সিরোসিসের মতো সমস্যা ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে।

    লিভার সুস্থ রাখতে কোন ৩ ধরনের খাবার খাবেন না? তালিকা দেখে নিন
    লিভার সুস্থ রাখতে কোন ৩ ধরনের খাবার খাবেন না? তালিকা দেখে নিন

    সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হলো, লিভারের সমস্যা অনেকটা বাড়লে তবেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়া জরুরি। লিভারকে সুরক্ষিত রাখতে কোন ৩ ধরনের খাবার ডায়েট থেকে আজই বাদ দেবেন, জেনে রাখুন।

    লিভারের শত্রু এই ৩ ধরনের খাবার: আজই সতর্ক হোন

    সুস্থ থাকতে কেবল পুষ্টিকর খাবার খেলেই হবে না, লিভারের ক্ষতি করে এমন খাবারগুলোকেও চিনতে হবে।

    ১. অতিরিক্ত চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার

    চিনি কেবল দাঁত বা ওজনের জন্য ক্ষতিকর নয়, এটি লিভারের অন্যতম প্রধান শত্রু। চিনিতে থাকা 'ফ্রুক্টোজ' ভেঙে লিভার শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কিন্তু যখন আমরা অতিরিক্ত মিষ্টি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ক্যান্ডি বা সোডা জাতীয় পানীয় খাই, তখন লিভার সেই অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজকে চর্বিতে পরিণত করতে বাধ্য হয়। এর ফলে লিভারে মেদ জমে যা 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার' রোগের জন্ম দেয়।

    ২. ভাজাপোড়া এবং অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার

    ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বার্গার বা দোকানের অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবারে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাট থাকে। এই চর্বি হজম করা লিভারের জন্য অত্যন্ত কঠিন। নিয়মিত এই ধরনের খাবার খেলে লিভারে প্রদাহ (Inflammation) শুরু হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে লিভারের কোষগুলোকে স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দিতে পারে।

    ৩. প্যাকেটজাত বা আল্ট্রা-প্রসেসড ফুড

    প্যাকেটজাত খাবার যেমন চিপস, ইন্সট্যান্ট নুডলস বা ফ্রোজেন খাবারে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম বা লবণ এবং প্রিজারভেটিভ থাকে। অতিরিক্ত লবণ শরীরে জলের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং লিভারে স্কারিং (Fibrosis) বা ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া এই খাবারগুলোতে থাকা কৃত্রিম রঙ ও রাসায়নিক লিভারের ডিটক্স করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

    লিভার সুস্থ রাখার সহজ টিপস

    • জল পান: পর্যাপ্ত জল পান করলে লিভার থেকে টক্সিন সহজে বেরিয়ে যায়।
    • সবুজ আনাজ: ব্রকলি, পালং শাক বা তেতো জাতীয় খাবার লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।
    • রসুন ও হলুদ: রসুনে থাকা সালফার এবং হলুদের কারকিউমিন লিভারকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

    শেষ কথা

    লিভার শরীরের এমন একটি অঙ্গ যা নিজেকে পুনর্গঠন (Regeneration) করতে পারে। তাই আপনি যদি আজ থেকেই এই ক্ষতিকর খাবারগুলো এড়িয়ে চলেন এবং স্বাস্থ্যকর ডায়েট শুরু করেন, তবে আপনার লিভার দ্রুত সেরে উঠবে।

    News/Lifestyle/লিভার সুস্থ রাখতে কোন ৩ ধরনের খাবার খাবেন না? তালিকা দেখে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes