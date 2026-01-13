Edit Profile
    দুধের সঙ্গে কোন কোন খাবার একেবারে খাবেন না? তালিকা জেনে রাখুন

    Published on: Jan 13, 2026 12:15 PM IST
    By Suman Roy
    দুধকে বলা হয় 'সুষম খাদ্য'। ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং ভিটামিনে ঠাসা এই পানীয় আমাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আপনি কি জানেন, ভুল খাবারের সঙ্গে দুধ পান করলে তা শরীরের জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে? আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞান—উভয় শাস্ত্রই কিছু নির্দিষ্ট খাবারের সঙ্গে দুধ মেশানোকে 'বিষবৎ' বলে মনে করে।

    দুধের সঙ্গে কোন কোন খাবার একেবারে খাবেন না? তালিকা জেনে রাখুন
    ভুল কম্বিনেশনের কারণে হতে পারে হজমের সমস্যা, ত্বকের রোগ এমনকি দীর্ঘমেয়াদী বিষক্রিয়া। দুধের সঙ্গে কোন কোন খাবার ভুলেও খাবেন না, জেনে রাখুন।

    দুধের সঙ্গে যে ৫টি খাবার এড়িয়ে চলবেন

    আমাদের প্রতিদিনের ডায়েটে এমন কিছু খাবার থাকে যা দুধের সঙ্গে মিশলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। সচেতন থাকতে নিচের তালিকাটি মিলিয়ে নিন:

    ১. টক জাতীয় ফল (Citrus Fruits)

    কমলালেবু, লেবু, আনারস বা আঙুরের মতো টক ফলের সঙ্গে দুধ খাওয়া একদম নিষেধ। লেবুর অ্যাসিড দুধকে শরীরের ভেতরেই দইয়ে পরিণত করে (Curdling), যা থেকে পেটে ব্যথা, গ্যাস এবং বুক জ্বালাপোড়া হতে পারে। এমনকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অন্তত ২ ঘণ্টা পর দুধ পান করা উচিত।

    ২. মাছ ও মাংস

    বাঙালি বাড়িতে মাছের ঝোল আর দুধের স্বাদ নেওয়ার চল থাকলেও এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। মাছ ও মাংসে প্রচুর প্রোটিন থাকে এবং দুধেও থাকে প্রোটিন। এই দুই ধরণের প্রোটিন একসঙ্গে হজম করা শরীরের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। আয়ুর্বেদ মতে, এই কম্বিনেশন থেকে ত্বকে সাদা ছোপ বা 'লিউকোডার্মা' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

    ৩. নোনতা খাবার ও চিপস

    দুধের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট, চিপস বা পরোটা খাওয়ার অভ্যাস অনেকেরই আছে। কিন্তু দুধে থাকা প্রোটিন লবণের সংস্পর্শে এলে হজমে ব্যাঘাত ঘটায়। দীর্ঘকাল এই অভ্যাস বজায় রাখলে শরীরে জল জমার (Bloating) সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    ৪. কলা (Banana and Milk Myth)

    শুনতে অবাক লাগলেও, আয়ুর্বেদ অনুযায়ী দুধ এবং কলা একসঙ্গে খাওয়া উচিত নয়। যদিও জিম প্রেমীরা 'ব্যানানা শেক' পছন্দ করেন, তবে এই মিশ্রণ শরীরে ভারী ভাব তৈরি করে এবং সাইনাসের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি খেতেই হয়, তবে তাতে সামান্য এলাচ বা দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নেওয়া ভালো।

    ৫. তরমুজ ও শশা

    তরমুজে প্রচুর জল থাকে এবং এটি দ্রুত হজম হয়। অন্যদিকে দুধ হজম হতে সময় লাগে। তরমুজ খেয়ে দুধ খেলে পেটে বিষক্রিয়া বা বমি ভাব হতে পারে। একইভাবে শশা এবং দুধের সংমিশ্রণও এড়িয়ে চলা উচিত।

    কেন এই সতর্কতা জরুরি?

    দুধ একটি জটিল খাদ্য উপাদান। এটি হজম করার জন্য পাকস্থলীকে বিশেষ এক ধরণের এনজাইম নিঃসরণ করতে হয়। যখন আপনি এর সঙ্গে বিপরীত ধর্মী (যেমন অম্ল বা লবণ) খাবার মেশান, তখন পাকস্থলী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে শরীরে 'টক্সিন' বা আমবাত তৈরি হয়, যা থেকে অ্যালার্জি বা চর্মরোগ হতে পারে।

    দুধ খাওয়ার সঠিক নিয়ম

    • সবসময় হালকা গরম দুধ পান করুন।
    • দুধ খাওয়ার অন্তত ১ ঘণ্টা আগে বা পরে অন্য কোনো ভারি খাবার না খাওয়াই ভালো।
    • মধু বা গুড় মিশিয়ে দুধ খাওয়া যেতে পারে, তবে চিনি এড়িয়ে চলাই স্বাস্থ্যকর।
