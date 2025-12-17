Edit Profile
    চায়ের সঙ্গে এই খাবারগুলি একদম খাবেন না, খেলেই যে কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে

    স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে, কিছু খাবার চায়ের সঙ্গে খাওয়া একদমই উচিত নয়। চায়ের উপাদানগুলি (যেমন ট্যানিন, ক্যাফেইন) এই খাবারগুলির সঙ্গে মিশে শরীরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

    Published on: Dec 17, 2025 5:33 PM IST
    By Suman Roy
    চা (Tea) হলো বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়। দিনের শুরু থেকে অবসরের আড্ডা পর্যন্ত চা প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী। চায়ের সঙ্গে বিভিন্ন নাস্তা বা স্ন্যাকস খাওয়ার চল রয়েছে। তবে স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে, কিছু খাবার চায়ের সঙ্গে খাওয়া একদমই উচিত নয়। চায়ের উপাদানগুলি (যেমন ট্যানিন, ক্যাফেইন) এই খাবারগুলির সঙ্গে মিশে শরীরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

    চায়ের সঙ্গে কোন কোন খাবার খেলে স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে, জেনে নিন।

    ১. আয়রন (Iron) সমৃদ্ধ খাবার

    চায়ের সঙ্গে আয়রনযুক্ত খাবার খাওয়া সবচেয়ে ক্ষতিকারক কম্বিনেশনগুলির মধ্যে অন্যতম।

    • কারণ: চায়ে ট্যানিনস (Tannins) নামক এক ধরনের যৌগ থাকে, যা প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই ট্যানিনস, যা চায়ের কষভাবের জন্য দায়ী, খাদ্যের আয়রনের সঙ্গে মিশে যায়।
    • সমস্যা: ট্যানিনস আয়রনের শোষণ ক্ষমতা (Iron Absorption) কমিয়ে দেয়। ফলে আপনি যদি আয়রন সমৃদ্ধ খাবার (যেমন শাক, ডাল, বাদাম, বা মাংস) খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চা পান করেন, তবে শরীর সেই আয়রনের প্রায় ৬০-৭০% শোষণে ব্যর্থ হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এই অভ্যাস বজায় রাখলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি বা অ্যানিমিয়া (Anemia) হতে পারে।

    ২. ঠান্ডা বা বরফযুক্ত খাবার

    চায়ের মতো গরম পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা খাবার (যেমন আইসক্রিম বা বরফ দেওয়া জল) খাওয়া হজম প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

    • কারণ: হজমের সঠিক কার্যকারিতার জন্য পাকস্থলীর (Stomach) তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকা প্রয়োজন। গরম এবং ঠান্ডা খাবারের এই দ্রুত পরিবর্তন হজমের এনজাইমগুলির (Enzymes) কার্যকারিতাকে বিঘ্নিত করে।
    • সমস্যা: এর ফলে হজমের সমস্যা, পেটে গ্যাস বা অ্যাসিডিটি (Acidity) হতে পারে।

    ৩. লেবু এবং দুধ মেশানো চা (বিশেষত গরম অবস্থায়)

    যদি চায়ে লেবু যোগ করা হয়, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন দুধ না থাকে।

    • কারণ: গরম চায়ে লেবু বা অ্যাসিডিক কিছু যোগ করলে চায়ের দুধ জমাট বাঁধতে পারে।
    • সমস্যা: লেবু এবং দুধের এই মিশ্রণ অনেকের পেটেই হজম হতে চায় না, যা গ্যাস বা ফোলাভাব (Bloating) সৃষ্টি করতে পারে।

    ৪. ময়দা বা বেসন জাতীয় ভাজা স্ন্যাকস

    চায়ের সঙ্গে অনেকেই বেসনের তৈরি ভাজা খাবার বা ময়দার স্ন্যাকস (যেমন সিঙ্গারা, পকোড়া, বিস্কুট) খেতে পছন্দ করেন।

    • কারণ: এই ভাজা এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলিতে প্রচুর পরিমাণে তেল এবং ফ্যাট থাকে। চায়ের ক্যাফেইন হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করলেও, ফ্যাটযুক্ত খাবার হজম হতে অনেক বেশি সময় নেয়।
    • সমস্যা: এই কম্বিনেশন বুকজ্বালা, অ্যাসিডিটি এবং দীর্ঘমেয়াদি হজমের সমস্যার কারণ হতে পারে।

    ৫. মিষ্টি এবং প্রক্রিয়াজাত চিনি

    চায়ের সঙ্গে অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার বা প্রক্রিয়াজাত চিনিযুক্ত বিস্কুট বা কেক খাওয়া উচিত নয়।

    • কারণ: চায়ে এমনিতেই ক্যাফেইন এবং ট্যানিন থাকে। মিষ্টির সঙ্গে মিশলে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দেয়, যা ডায়াবেটিস এবং ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ায়।

    চা পান করা একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হতে পারে, যদি না এর সঙ্গে ভুল খাবারগুলি মেশানো হয়। আয়রন সমৃদ্ধ খাবার এবং ট্যানিনের মিশ্রণ এড়িয়ে চলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হজমের সমস্যা এড়াতে ভাজা এবং অতিরিক্ত মিষ্টি খাবারও চায়ের সময় থেকে দূরে রাখা উচিত। চা পানের অন্তত এক ঘণ্টা আগে বা পরে আয়রনযুক্ত খাবার খাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ।

