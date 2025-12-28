Edit Profile
    Skin Care: মুখে আটা মাখলে কি সত্যিই রং ফরসা হয়? কীভাবে লাগাবেন গায়ে-মুখে

    আটায় উপস্থিত ফাইবার ত্বকের টক্সিন দূর করে এবং ব্রণের সমস্যা দূর করে। আর জিঙ্ক এবং ভিটামিন ই মুখকে উজ্জ্বল করে তোলে।

    Published on: Dec 28, 2025 1:38 PM IST
    By Tulika Samadder
    অনেক মহিলা গায়ের রং ফরসা করতে আটা দিয়ে বানানো ফেসমাস্ক ব্যবহার করেন। আটায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন ই ও জিঙ্ক। এটি ত্বকের অনেক সমস্যা দূর করতে সত্যিই সহায়ক। আটায় উপস্থিত ফাইবার ত্বকের টক্সিন দূর করে এবং ব্রণের সমস্যা দূর করে। আর জিঙ্ক এবং ভিটামিন ই মুখকে উজ্জ্বল করে তোলে। সঙ্গে আটার মাস্ক তৈলাক্ত ত্বকের জন্য সেরা।

    মুখে আটা মাখার উপকারিতা।
    মুখে আটা মাখার উপকারিতা।

    আটা দিয়ে তৈরি ফেসমাস্ক সানবার্ন অপসারণের জন্যও সেরা। আপনি যদি মুখের রঙ উজ্জ্বল করতে চান, তবে ২ চা চামচ গমের আটার মধ্যে এক চা চামচ ক্রিম মিশিয়ে মুখে প্রয়োগ করুন। এবং শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

    সঙ্গে আটাকে স্ক্রাবার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। আটার একটি পাতলা পেস্ট তৈরি করুন এবং এটি প্রায় ২০ মিনিটের জন্য মুখে লাগিয়ে রাখুন এবং তারপরে এটি বৃত্তাকার গতিতে ম্যাসাজ করুন এবং হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন।

    শুষ্ক ত্বক থেকে মুক্তি পেতে আটার সঙ্গে দই ও মধু মিশিয়ে লাগান। এই ফেসপ্যাক ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। এছাড়া ট্যানযুক্ত জায়গায় আটা, লেবুর রস ও দইয়ের মিশ্রণও লাগাতে পারেন।

    এমনকী আটা দিয়ে প্রাকৃতিকভাবে থ্রেডিংও করতে পারেন। আটা, হলুদ গুঁড়ো এবং দুধ বা ঘি মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে গেলে বৃত্তাকারে ঘষে তুলে ফেলুন।

