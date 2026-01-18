Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weight Loss Ginger Water: আদা আর জল এক হবে, মাখনের মতো গলবে পেটের চর্বি! বিশেষ এই পানীয় বানিয়ে নিন এভাবে

    বর্তমানের ব্যস্ত সময়ে চট জলদি টোটকার উপর ভরসা করতে হয় অনেককেই। পেটের চর্বি কমাতে আপনিও যদি মরিয়া হয়ে পড়েন তাহলে চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করা শুরু করুন আদা চা।

    Published on: Jan 18, 2026 10:56 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আদার উপকার ভরে ভরে। বিশেষ করে ওজন কমাতে এর জুরি মেলা ভার। আদা দিয়ে তৈরি করা যায় একাধিক ওজন কমানোর উপযুক্ত পানীয়। যা ম্যাজিকের মতো কাজ করে শরীরে। রোগা হতে রোজ পান করতে পারেন আদা চা। এই পানীয় ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। কম খাটনি খেটে, ডায়েটে সামান্য ফাঁকি দিয়েও, এই চা সঠিক নিয়মে পান করলে ওজন কমানো সম্ভব।

    রোগা হতে আদা জল।
    রোগা হতে আদা জল।

    আদা চা কেন উপকারী? আদা প্রাকৃতিকভাবে খনিজ, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও প্রয়োজনীয় যৌগিক মৌলে ভরপুর। যা ওজন কমানো ও চর্বি গলানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এমনকী, খুব বেশি খাওয়াদাওয়া হলে এই চা পান করলেও হজমও হয় দুর্দান্ত। আদায় থাকা অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যও শরীরে অতিরিক্ত জল জমতে দেয় না।

    কীভাবে বানাবেন ওজন কমানোর উপযোগী আদা চা?

    ২ টেবিল চামচ আদার রসের সঙ্গে ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, গোল মরিচ ও পিঙ্ক সল্ট মিশিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। এবার এই মিশ্রণকে এক কাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। শুধু খেয়াল রাখবেন জল যেন উষ্ণ থাকে।

    আরেকভাবে আদা চা তৈরি করতে পারেন। আদা টুকরো টুকরো করে কেটে জলে ফুটিয়ে নিন ভালো করে। এবার সেই জলে একটা গ্রিন টি-র ব্যাগ ও একটুকরো দারচিনি ফেলে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢাকা দিয়ে রেখে উষ্ণ অবস্থাতেই পান করুন। ভালো ফলের জন্য দিনে ২ বার পান করুন এই চা।

    আপনি চাইলে আদা আর লেবু দিয়ে ডিটক্স ওয়াটারও বানাতে পারেন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক টুকরো আদা সামান্য থেঁতো করে জলে ফেলে রাখুন। সঙ্গে এক টুকরো লেবু। সকালের ব্রেকফাস্টের পর পান করুন এই পানীয়। শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিন বের করে দেবে দিন পনেরোর মধ্যে। চেহারায় আসবে গ্ল্যামার।

    News/Lifestyle/Weight Loss Ginger Water: আদা আর জল এক হবে, মাখনের মতো গলবে পেটের চর্বি! বিশেষ এই পানীয় বানিয়ে নিন এভাবে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes