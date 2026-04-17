Most Expensive Tea: চায়ের দাম প্রায় ১ লক্ষ টাকা! কেন এত দাম এই চায়ের, জানেন কি

Most Expensive Tea: চায়ের দাম প্রায় ১ লক্ষ টাকা! কেন এত দাম এই চায়ের, জানেন কি
Most Expensive Tea: লাখ টাকার চেয়ে ১ টাকা কমে বিক্রি হল ‘গোল্ডেন পার্ল’! কেন জানেন?
Most Expensive Tea: এক কিলোগ্রাম চায়ের দাম প্রায় ১ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে ১ লক্ষ টাকার চেয়ে ১ টাকা কম। মানে, ৯৯,৯৯৯ টাকা। এই দামে বিক্রি হল অসমের ‘গোল্ডেন পার্ল’ চা। সোমবার নিলামে এই দাম উঠল চা’টির।
সম্প্রতি অসমের ডিব্রুগড় জেলায় এই নিলামটি হয়েছে। সেখানেই ‘গোল্ডেন পার্ল’-এর দাম পৌঁছে গিয়েছে এই উচ্চতায়। তবে এর আগে অসমের আরও একটি চা এি দামে পৌঁছেছিল। সেটির নাম মনোহারি গোল্ড। তার পরে অসমের আরও একটি চা এই দামে পৌঁছেছে।
কেন এত দাম এই চায়ের?
জানা গিয়েছে, এটি অতি বিরল একটি চা। কোনও যন্ত্রের মাধ্যমে এটির প্রসেসিং হয় না। পুরোটাই হাতে করতে হয়। সেই কারণে এটির এত দাম। টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার অসম শাখার সেক্রেটারি দীপাঞ্জল ডেকা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ‘গোল্ডেন পার্ল’ নামের এই চাটি পুরোপুরি হাতে উৎপাদিত ৷ এর উৎপাদন হয় ডিব্রুগড় এয়ারপোর্টের কাছে লাহোবালের নাহোরচুকবাড়িতে ৷
সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, অসম টি ট্রেডার্স ৯৯,৯৯৯ টাকায় এই বিশেষ চা কিনে নিয়েছে ৷ খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই চায়ের বাজারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এটিই এই মুহূর্তে দেসের সবচেয়ে দামি চা হতে চলেছে।
