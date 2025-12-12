Edit Profile
    গ্রিন টি নাকি রোস্টেড টি—কোনটি আপনার জন্য ভালো? কী বলছে বিজ্ঞান

    গ্রিন টি এবং রোস্টেড টি-এর মধ্যে কোনটি আপনার জন্য বেশি উপকারী, কোনটি কী কাজে লাগে, তা জেনে নিন। 

    Published on: Dec 12, 2025 1:10 PM IST
    By Suman Roy
    গ্রিন টি (Green Tea) এবং রোস্টেড টি (Roasted Tea), উভয়ই কমেলিয়া সিনেনসিস (Camellia sinensis) গাছ থেকে আসে। তবে প্রক্রিয়াজাতকরণে বড় পার্থক্যের কারণে এগুলির স্বাদ, সুগন্ধ এবং স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ভিন্ন হয়। গ্রিন টি যেখানে তার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণের জন্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়, সেখানে রোস্টেড টি (যেমন জাপানের হোজিচা বা চাইনিজ রোস্টেড উলং) তার উষ্ণ এবং মাটির (Earthy) স্বাদের জন্য পরিচিত।

    গ্রিন টি এবং রোস্টেড টি-এর মধ্যে কোনটি আপনার জন্য বেশি উপকারী, তা জেনে নিন।

    ১. প্রক্রিয়াজাতকরণের পার্থক্য: কেন তারা ভিন্ন?

    • গ্রিন টি (Green Tea): এই চা পাতা সংগ্রহের পর খুব অল্প সময়ের জন্য গরম করা হয় বা বাষ্পীভূত (Steamed) করা হয়, যাতে অক্সিডেশন প্রক্রিয়া শুরু না হয়। এই প্রক্রিয়ায় এর প্রাকৃতিক সবুজ রং এবং উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলি সংরক্ষিত থাকে।
    • রোস্টেড টি (Roasted Tea): এই চা পাতাগুলি (যা আগে গ্রিন টি বা উলং টি হিসেবে প্রক্রিয়াজাত হতে পারে) পরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রোস্ট বা ভাজা হয়। এই রোস্টিং প্রক্রিয়ার কারণে চা পাতার রং সবুজ থেকে বাদামী হয়ে যায় এবং এর স্বাদ কিছুটা মিষ্টি ও কাঠ-গন্ধযুক্ত হয়।

    ২. পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের তুলনা: কোনটি কখন ভালো?

    বৈশিষ্ট্যগ্রিন টি (Green Tea)রোস্টেড টি (Roasted Tea - যেমন হোজিচা)
    অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (EGCG)অত্যন্ত উচ্চ। বিশেষ করে EGCG (Epigallocatechin gallate) নামক শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে।রোস্টিং-এর কারণে অনেক কম। উচ্চ তাপে EGCG নষ্ট হয়ে যায়।
    ক্যাফেইনমাঝারি থেকে উচ্চ। ক্যাফেইন মনোযোগ বাড়ায়।খুব কম বা নগণ্য। রোস্টিং-এর সময় ক্যাফেইন ভেঙে যায়।
    পেটের সংবেদনশীলতাকিছু ক্ষেত্রে উচ্চ ক্যাফেইন এবং ট্যানিন থাকার কারণে খালি পেটে খেলে অ্যাসিডিটি বা পেটের সংবেদনশীলতা বাড়াতে পারে।সাধারণত পেটের জন্য অনেক বেশি সহজ। রোস্টিং ট্যানিনের মাত্রা কমিয়ে দেয়।
    উপকারিতামেটাবলিজম বৃদ্ধি, চর্বি পোড়ানো, হৃদরোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য।স্ট্রেস উপশম, উষ্ণতা প্রদান, হজমে সহায়তা, রাতে পান করার জন্য আদর্শ।
    গ্লাইসেমিক নিয়ন্ত্রণরক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।ভূমিকা সামান্য কম।

    ৩. চূড়ান্ত রায়: আপনার প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচন

    কোন চাটি আপনার জন্য ভালো, তা নির্ভর করে আপনার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য লক্ষ্য এবং দিনের সময়ের ওপর:

    যদি আপনার লক্ষ্য হয়: মেটাবলিজম বাড়ানো, ওজন কমানো, বা দিনের বেলায় উচ্চ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গ্রহণ করা।

    • বেছে নিন: গ্রিন টি।

    যদি আপনার লক্ষ্য হয়: রাতে পান করা, ক্যাফেইন এড়িয়ে চলা, হজমের সংবেদনশীলতা কমানো বা অ্যাসিডিটি নিয়ে সমস্যা থাকে।

    • বেছে নিন: রোস্টেড টি (যেমন হোজিচা)। এর কম ক্যাফেইন আপনাকে ভালো ঘুমে সাহায্য করবে।

    অতিরিক্ত ক্যাফেইনের প্রতিক্রিয়া এড়াতে, সকালে গ্রিন টি এবং সন্ধ্যায় রোস্টেড টি পান করার মাধ্যমে উভয় চায়ের উপকারিতা উপভোগ করা যেতে পারে।

