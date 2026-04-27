Healthy Breakfast to Reduce Belly Fat: তাড়াতাড়ি ভুঁড়ি কমাতে চান? জলখাবারে এগুলি খান, কয়েক দিনেই পেটের মেদ কমবে

Healthy Breakfast to Reduce Belly Fat: তাড়াতাড়ি ভুঁড়ি কমাতে চান? জলখাবারে এগুলি খান, কয়েক দিনেই পেটের মেদ কমবে
Healthy Breakfast to Reduce Belly Fat: ভুঁড়ি কমাতে খাওয়া কমাতে হবে না। বরং বেছে বেছে জলখাবারে এই খাবারগুলি খান। তাহলেই কমবে পেটের মেদ।
Healthy Breakfast to Reduce Belly Fat: শরীরের যে অংশে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি মেদ জমে, সেটি হল পেট। আর এই পেটের মেদ কমানোও সবচেয়ে কঠিন। ভুঁড়ি একবার বেড়ে গেলে, বহু কষ্ট করে তাকে কমাতে হয়। কী ভাবছেন? ভুঁড়ি কমানোর জন্য খাওয়া কমাবেন? মোটেই তার দরকার নেই। বরং জলখাবারে কয়েকটি খাবার বেশি করে খেলে কমবে ভুঁড়ি। দেখে নিন, সেগুলি কী কী।
- ওজন কমানোর জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার হল ওটমিল। প্রচুর ফাইবার এবং প্রোটিনযুক্ত এই খাবারটি নিয়মিত খেলে ভুঁড়ি কমতে পারে।
- পনির ভুর্জি এমনই আর একটি খাবার। এটি জলখাবারে খেলেও কমতে পারে ভুঁড়ি। তবে এর সঙ্গে সামান্য মশলা আর কিছু কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে নিতে পারেন।
- ভুঁড়ি কমানোর জন্য নিয়মিত জলখাবারে খেতে পারেন পোহা। এতে পেট ভর্তি থাকে অনেক ক্ষণ। ফলে আর খিদে পায় না। তাতে পেটের মেদ কমে দ্রুত।
- উপমাতে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আর কার্বোহাইড্রেট থাকে। ফলে এটি পেট ভর্তি রাখে দীর্ঘ ক্ষণ। ওজন কমাতে এবং ভুঁড়ি কমাতে দারুণ কাজে লাগে এটি।
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত।