শীতে রোজ তিনটে করে খেজুর খান, শরীরে ম্যাজিক টের পাবেন
আয়রন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ফাইবার সমৃদ্ধ এই ফলটি শীতকালে শরীরকে ভেতর থেকে চাঙ্গা রাখতে জাদুর মতো কাজ করে।
শীতের হিমেল হাওয়ায় শরীরকে সুস্থ রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই সময়ে ক্লান্তি, সর্দি-কাশি এবং ত্বকের রুক্ষতা এড়াতে চিকিৎসকরা ডায়েটে পুষ্টিকর খাবারের ওপর জোর দেন। আর এই তালিকায় সবার ওপরে থাকে খেজুর। আয়রন, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ফাইবার সমৃদ্ধ এই ফলটি শীতকালে শরীরকে ভেতর থেকে চাঙ্গা রাখতে জাদুর মতো কাজ করে।
শীতে প্রতিদিন অন্তত ৩টি করে খেজুর খেলে আপনি কী কী অভাবনীয় উপকার পাবেন, তা জেনে নিন।
শীতে প্রতিদিন ৩টি খেজুর খাওয়ার ৫টি দারুণ উপকারিতা
১. শরীরকে দ্রুত উষ্ণ রাখে (Provides Natural Heat)
খেজুরে উচ্চমাত্রায় ক্যালোরি এবং প্রাকৃতিক শর্করা (গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ) থাকে, যা শরীরের বিপাক হার বাড়িয়ে তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। শীতের সকালে ৩টি খেজুর খেলে আপনার শরীর দীর্ঘক্ষণ ভেতর থেকে উষ্ণ থাকবে এবং কাজে বাড়তি শক্তি পাবেন।
২. রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দূর করে (Rich in Iron)
শীতকালে অনেকেরই হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে যা রক্তে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে। যারা সারাদিন দুর্বলতা বা ক্লান্তিতে ভোগেন, তাদের জন্য খেজুর একটি প্রাকৃতিক পাওয়ার হাউজ।
৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় (Immunity Booster)
শীত মানেই ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর। খেজুরে থাকা ম্যাগনেশিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে। এটি শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এবং সাইনাসের সমস্যা কমাতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৪. কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি (High in Fiber)
শীতে জল কম খাওয়ার কারণে অনেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে দ্রবণীয় ফাইবার থাকে যা পরিপাকতন্ত্রকে সচল রাখে। রাতে ৩টি খেজুর জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জলসহ খেজুর খেলে হজমের সমস্যা দ্রুত মেটে।
৫. হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় (Heart Health)
শীতের সময় রক্তনালী কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায় বলে রক্তচাপ বাড়ার ঝুঁকি থাকে। খেজুরে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং ক্ষতিকর কোলেস্টেরল (LDL) কমিয়ে হৃদপিণ্ডকে সুরক্ষিত রাখে।
খেজুর খাওয়ার সঠিক সময় ও নিয়ম
- সকালে খালি পেটে: সারা দিন প্রাণবন্ত থাকতে সকালের জলখাবারের আগে খেজুর খাওয়া সবচেয়ে ভালো।
- দুধের সাথে: রাতে শোওয়ার আগে এক গ্লাস গরম দুধের সাথে ৩টি খেজুর ফুটিয়ে খেলে গভীর ঘুম হয় এবং হাড় মজবুত থাকে।
শীতকালীন সুপারফুড হিসেবে খেজুরের জুড়ি মেলা ভার। তবে মনে রাখবেন, খেজুরে প্রচুর চিনি থাকে। তাই যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, তারা প্রতিদিন খেজুর খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সুস্থ থাকতে আজই আপনার শীতের খাদ্যতালিকায় যোগ করুন এই সস্তা অথচ মহামূল্যবান ফলটি।