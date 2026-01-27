Health benefits of raw banana: কাঁচাকলা খাচ্ছেন নাকি? কোন কোন সমস্যা আপনার থেকে দূরে পালাবে জানেন

ঝালে, ঝোলে, অম্বলে কাঁচাকলা বাঙালি রান্নার নিত্য সঙ্গী। এই আনাজটি অনেকেই খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু স্বাদগুণই নয়, এর আরও অনেক গুণ রয়েছে। জানেন কি, সেগুলি কী কী?
কাঁচাকলায় প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে। একটি কিডনির যত্নে অত্যন্ত কাজে লাগে। তাছাড়া রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে বা হৃদযন্ত্রের উপকার করতেও পারে এই উপাদানটি।
পেটের সমস্যায় ভুগছেন? গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য লেগেই থাকে? তাহলে কাঁচাকলা সিদ্ধ করে অল্প নুন দিয়ে খান। খালি পেটে এটি খেলে দ্রুত আরোগ্য পেতে পারেন। তবে বেশি নুন দেবেন না। সেক্ষেত্রে রক্তচাপ বাড়তে পারে।
কাঁচাকলায় প্রচুর ফাইবার রয়েছে। এগুলি ধীরে ধীরে হজম হয়। সেই কারণে অনেক ক্ষণ খিদে পায় না। ফলে একবার কাঁচাকলা খাওয়ার পরে বহু ক্ষণ খিদে পায় না। তাই পেট ভর্তি থাকে। এতে মেদের সমস্যা কমে। ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকে।
