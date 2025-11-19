Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শীতকাল এলেই কমলালেবু খান? এই প্রতিবেদনটি তাহলে একবার পড়ে নিন

    কমলালেবু কেবল একটি সুস্বাদু ফলই নয়, পুষ্টিগুণের দিক থেকেও এটি অনন্য। ভিটামিন সি, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর এই ফলটি আমাদের শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে জাদুকরী ভূমিকা পালন করে।

    Published on: Nov 19, 2025 8:49 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শীতকাল মানেই রোদ পোহাতে পোহাতে কমলালেবু খাওয়ার আনন্দ। তবে কমলালেবু কেবল একটি সুস্বাদু ফলই নয়, পুষ্টিগুণের দিক থেকেও এটি অনন্য। ভিটামিন সি, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর এই ফলটি আমাদের শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে জাদুকরী ভূমিকা পালন করে।

    শীতকাল এলেই কমলালেবু খান? এই প্রতিবেদনটি তাহলে একবার পড়ে নিন
    শীতকাল এলেই কমলালেবু খান? এই প্রতিবেদনটি তাহলে একবার পড়ে নিন

    কমলালেবু নিয়মিত খেলে শরীর কী কী উপকার পায়, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

    ১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি (Boosts Immunity)

    কমলালেবুর সবচেয়ে বড় গুণ হলো এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে। ভিটামিন সি শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে, যা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। শীতকালে সর্দি, কাশি এবং ফ্লু-এর মতো সাধারণ সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কমলালেবু অত্যন্ত কার্যকর।

    ২. ত্বকের উজ্জ্বলতা ও তারুণ্য ধরে রাখা

    কমলালেবুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন (Collagen) উৎপাদনে সাহায্য করে। কোলাজেন ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে, বলিরেখা কমায় এবং ত্বককে রোদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। নিয়মিত কমলালেবু খেলে ত্বকে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বাড়ে।

    ৩. হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো

    কমলালেবু হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

    • পটাশিয়াম: এতে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।
    • ফাইবার ও ফ্ল্যাভোনয়েডস: কমলালেবুর ফাইবার এবং হেস্পেরিডিন (Hesperidin) নামক উপাদান রক্তনালীর কার্যকারিতা উন্নত করে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

    ৪. হজমশক্তির উন্নতি ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণ

    কমলালেবুতে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকে। এই ফাইবার অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। তবে এর পূর্ণ উপকারিতা পেতে রস না করে পুরো কোয়া বা পাল্পসহ ফলটি খাওয়া বেশি ভালো।

    ৫. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

    কমলালেবু একটি কম ক্যালোরিযুক্ত ফল (Low-calorie fruit)। এতে ফাইবার বেশি থাকায় এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে, যা বারবার খাওয়ার প্রবণতা কমায়। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের ডায়েটে কমলালেবু একটি আদর্শ স্ন্যাকস হতে পারে।

    ৬. কিডনি পাথর প্রতিরোধে সহায়ক

    কমলালেবুতে থাকা সাইট্রেট (Citrate) প্রস্রাবে সাইট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়ায়, যা কিডনিতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট পাথর তৈরি হতে বাধা দেয়।

    ৭. চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা

    কমলালেবুতে ভিটামিন এ এবং ক্যারোটিনয়েড থাকে, যা চোখের মিউকাস মেমব্রেনকে সুস্থ রাখে এবং বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তি হ্রাস (Macular Degeneration) প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

    সতর্কতা: যাদের গ্যাস বা অ্যাসিডিটির গুরুতর সমস্যা (GERD) আছে, তারা খালি পেটে কমলালেবু খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

    News/Lifestyle/শীতকাল এলেই কমলালেবু খান? এই প্রতিবেদনটি তাহলে একবার পড়ে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes