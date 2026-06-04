Washing feet before bed benefits: বিছানায় যাওয়ার আগে মাত্র এক মিনিট পা ধুয়ে নিন! শরীরের যে ৫টি অলৌকিক পরিবর্তন অবাক করবে

Washing feet before bed benefits: বিছানায় যাওয়ার আগে মাত্র এক মিনিট পা ধুয়ে নিন! শরীরের যে ৫টি অলৌকিক পরিবর্তন অবাক করবে
Washing feet before bed benefits: প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা রাতের বেলা পা ধুয়ে বিছানায় ওঠার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। আধুনিক লাইফস্টাইল এবং চিকিৎসকদের মতে, এটি কেবল একটি সাধারণ পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি দারুণ থেরাপি।
Washing feet before bed benefits: সারাদিনের কর্মব্যস্ততা, ক্লান্তি আর মানসিক চাপের পর আমাদের শরীর চায় একটুখানি আরাম আর শান্তির ঘুম। বিছানায় যাওয়ার আগে আমরা অনেকেই হাত-মুখ ধুয়ে নিই বা ত্বকের যত্নে নাইট ক্রিম মাখি। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলছে, রাতে শুতে যাওয়ার আগে মাত্র এক মিনিট খরচ করে পা ধোয়ার একটি সাধারণ অভ্যাস আপনার শরীরের ওপর অলৌকিক এবং গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা রাতের বেলা পা ধুয়ে বিছানায় ওঠার পরামর্শ দিয়ে আসছেন। আধুনিক লাইফস্টাইল এবং চিকিৎসকদের মতে, এটি কেবল একটি সাধারণ পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি দারুণ থেরাপি। ঘুমানোর আগে পা ধুলে শরীরের কী কী শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ঘটে, তা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে দেওয়া হলো।
আমাদের পুরো শরীরের ভার বহন করে পা। পায়ে রয়েছে হাজার হাজার স্নায়ুপ্রান্ত (Nerve Endings) এবং আকুপ্রেসার পয়েন্ট, যা সরাসরি আমাদের মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র এবং অন্যান্য প্রধান অঙ্গের সাথে যুক্ত। রাতে ঘুমানোর আগে পা ধোয়ার ফলে এই পয়েন্টগুলো উদ্দীপিত হয় এবং শরীরে এক গুচ্ছ ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।
১. অনিদ্রা দূর করে এবং গভীর ঘুম (Deep Sleep) আনে:
বর্তমান যুগে অনিদ্রা বা ইনসোমনিয়া এক বড় সমস্যা। রাতে বালিশে মাথা দিয়েও ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুম আসে না অনেকের। চিকিৎসকরা বলছেন, ঘুমানোর আগে হালকা গরম বা সাধারণ ঠাণ্ডা জলে পা ধুলে তা শরীরের অতিরিক্ত তাপমাত্রা বা কোর টেম্পারেচার (Core Body Temperature) দ্রুত কমিয়ে আনে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুযায়ী, শরীরের তাপমাত্রা কিছুটা কমলে মস্তিষ্ক ‘মেলাটোনিন’ নামক হরমোন ক্ষরণ শুরু করে, যা আমাদের দ্রুত এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হতে সাহায্য করে।
২. মানসিক চাপ ও ক্লান্তি নিমেষে উধাও:
সারাদিন হাঁটাচলা বা জুতো-মোজা পরে থাকার কারণে পায়ের পেশিগুলো শক্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমানোর আগে পা ধোয়ার সময় যখন জলের স্পর্শ পায়ের স্নায়ুগুলোতে লাগে, তখন রক্তে ‘কর্টিসল’ বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমতে শুরু করে। এটি আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে। ফলে সারাদিনের ক্লান্তি, অফিসের কাজের চাপ বা মানসিক উদ্বেগ নিমিষেই দূর হয়ে মন সতেজ হয়ে ওঠে।
৩. রক্ত সঞ্চালন (Blood Circulation) উন্নত করে:
সারা শরীর সচল রাখতে সঠিক রক্ত সঞ্চালন হওয়া অত্যন্ত জরুরি। পা ধোয়ার সময় যখন আমরা আলতো করে পা ঘষে পরিষ্কার করি, তখন পায়ের ধমনী এবং শিরাগুলোতে রক্ত প্রবাহের গতি বাড়ে। বিশেষ করে যারা সারাদিন ডেস্কে বসে কাজ করেন, তাঁদের পায়ে রক্ত জমে যাওয়ার বা পা ফুলে যাওয়ার সমস্যা হতে পারে। রাতে পা ধুলে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয় এবং হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ কমে।
৪. পেশির টান ও জয়েন্টের ব্যথা থেকে মুক্তি:
অনেকেরই মাঝরাতে পায়ে তীব্র টান বা ক্র্যাম্প (Muscle Cramps) ধরার সমস্যা থাকে। আবার বয়স্কদের ক্ষেত্রে রাতে পায়ের জয়েন্টে বা গোড়ালিতে ব্যথা বাড়ে। রাতে ঘুমানোর আগে হালকা গরম জলে পা ধুয়ে নিলে পায়ের পেশিগুলোর জড়তা কেটে যায় এবং রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় পেশির খিঁচুনি বা ব্যথার সমস্যা থেকে স্থায়ী আরাম মেলা সহজ হয়।
৫. পায়ের দুর্গন্ধ এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশন প্রতিরোধ:
ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বা হাইজিনের দিক থেকেও এই অভ্যাস অপরিহার্য। সারাদিন জুতো-মোজা পরে থাকার ফলে পায়ে ঘাম বসে ব্যাক্টেরিয়া ও ফাঙ্গাসের জন্ম হয়। রাতে পা না ধুয়ে বিছানায় উঠলে সেই জীবাণু বিছানায় ছড়ায় এবং পায়ে চুলকানি বা ‘অ্যাথলিটস ফুট’-এর মতো চর্মরোগ হতে পারে। ঘুমানোর আগে সাবান দিয়ে পা ধুলে পা ব্যাক্টেরিয়ামুক্ত হয় এবং দুর্গন্ধ দূর হয়।
পা ধোয়ার সঠিক নিয়ম ও বাড়তি কিছু টিপস:
- ঘুমানোর অন্তত ১৫-২০ মিনিট আগে সাধারণ জলে বা হালকা ঈষদুষ্ণ গরম জলে পা ধুয়ে নিন।
- পা ধোয়ার পর নরম তোয়ালে দিয়ে আঙুলের ফাঁকের জল ভালো করে মুছে শুকিয়ে নেওয়া জরুরি।
- পা শুকানোর পর সামান্য সর্ষের তেল বা নারকেল তেল দিয়ে পায়ের পাতায় ১ মিনিট মালিশ বা মাসাজ করতে পারেন, যা ঘুমের গুণগত মান আরও বাড়িয়ে দেবে।
সুস্থ থাকা বা ভালো ঘুমানোর জন্য দামি ওষুধ বা থেরাপির প্রয়োজন নেই। প্রতিদিন রাতের এই এক মিনিটের ছোট অভ্যাসটি আপনার শরীরে এনে দিতে পারে দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা ও মানসিক শান্তি। আজ রাত থেকেই পা ধুয়ে বিছানায় উঠুন এবং একটি সতেজ সকালের আনন্দ উপভোগ করুন।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More