    গরম দুধে মধু মিশিয়ে খেলে কী হয়? উপকার নাকি হতে পারে বিপদ? জেনে নিন

    ঘুম থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো পর্যন্ত, গরম দুধে মধু মিশিয়ে খাওয়ার চল বহু পরিবারেই রয়েছে। কিন্তু এটি কি আদৌ উপকারী, নাকি এতে কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে?

    Published on: Nov 30, 2025 7:12 PM IST
    By Suman Roy
    দুধ এবং মধু—এই দুটি উপাদানই যুগ যুগ ধরে আয়ুর্বেদ এবং ঘরোয়া টোটকায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঘুম থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো পর্যন্ত, গরম দুধে মধু মিশিয়ে খাওয়ার চল বহু পরিবারেই রয়েছে। কিন্তু এটি কি আদৌ উপকারী, নাকি এতে কোনো স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে? এই বিষয়ে প্রচলিত ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক মতামত নিয়ে আলোচনা করা হলো:

    গরম দুধে মধু মেশানোর উপকারিতা

    দুধ এবং মধুর মিশ্রণ একটি সুপরিচিত ঘুমের সহায়ক পানীয় এবং এর কিছু প্রমাণিত উপকারিতা রয়েছে:

    ১. ভালো ঘুমের সহায়ক

    গরম দুধে মধু মেশানোর সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো অনিদ্রা দূর করা।

    • কার্যকারিতা: দুধে রয়েছে ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan) নামক অ্যামিনো অ্যাসিড, যা মেলাটোনিন (Melatonin) হরমোনে রূপান্তরিত হয়ে ঘুমকে উদ্দীপিত করে। মধুতে থাকা প্রাকৃতিক চিনি ট্রিপটোফ্যানকে সহজে মস্তিষ্কে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

    ২. হাড়ের স্বাস্থ্য

    দুধ ক্যালসিয়ামের একটি চমৎকার উৎস, যা হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করে। মধু এই ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করে।

    ৩. গলার আরাম

    ঠান্ডা লাগা বা কাশির সময় গরম দুধে মধু মিশিয়ে খেলে তা গলাকে আরাম দেয় এবং কফ দূর করতে সাহায্য করে।

    ৪. হজমের উন্নতি

    মধু হলো প্রিবায়োটিক (Prebiotic)। এটি পেটে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া বা প্রোবায়োটিককে সক্রিয় করতে সাহায্য করে, ফলে হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে।

    ঝুঁকি এবং বিতর্ক: ফুটন্ত গরম দুধ কি নিরাপদ?

    মধুকে গরম করা নিরাপদ কিনা, এই বিষয়টি নিয়েই সবচেয়ে বড় বিতর্ক রয়েছে।

    ১. আয়ুর্বেদিক মতবাদ (Ayurveda Controversy)

    আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুসারে, মধুকে উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করা বা রান্না করা উচিত নয়।

    • কারণ: আয়ুর্বেদে বলা হয়, মধুকে গরম করলে তার আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয় এবং এটি বিষাক্ত 'আম' (Ama) তৈরি করে, যা শরীরে টক্সিন হিসেবে জমা হয় এবং হজমতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। আয়ুর্বেদিক মতে, মধু সবসময় হালকা উষ্ণ (Warm) খাদ্যের সঙ্গে মেশানো উচিত, কিন্তু ফুটন্ত গরম (Boiling Hot) খাদ্যের সঙ্গে নয়।

    ২. পুষ্টিগুণ নষ্ট হওয়া (Nutrient Loss)

    আধুনিক বিজ্ঞানও মনে করে যে, মধুকে ৬০-৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় গরম করলে এর অনেক উপকারী উপাদান নষ্ট হয়ে যায়:

    • এনজাইম এবং ভিটামিন: মধুতে থাকা ডায়াস্টেজ, ইনভারটেজ-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম এবং ভিটামিন সি (Vitamin C) উচ্চ তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যায়।
    • HMF গঠন: অতিরিক্ত তাপে মধুতে হাইড্রোক্সিমিথাইল ফুরফুরাল (HMF) নামক একটি যৌগ কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। যদিও সাধারণ রান্নায় বা গরম দুধে মেশালে এর পরিমাণ খুব একটা ক্ষতিকারক হয় না, তবে মধুকে দীর্ঘক্ষণ উচ্চ তাপে রাখা উচিত নয়।

    ৩. নিরাপদ ব্যবহারের নির্দেশিকা

    গরম দুধে মধু মিশিয়ে খেতে হলে সুরক্ষার জন্য এই নিয়মগুলি মেনে চলুন:

    • তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ: দুধ গরম করার সময় মধু মেশাবেন না। বরং দুধ যখন পান করার উপযুক্ত তাপমাত্রায় (সহনীয় গরম) আসবে, তখন প্রতি গ্লাসে এক চামচ মধু মেশান। দুধ যেন ফুটন্ত গরম না থাকে।
    • কাঁচা মধু ব্যবহার: প্রক্রিয়াজাত মধুর চেয়ে কাঁচা (Raw) বা প্রাকৃতিক মধু ব্যবহার করা ভালো, কারণ এতে পুষ্টিগুণ বেশি থাকে।

    গরম দুধে মধু মিশিয়ে খাওয়া ক্ষতিকারক নয়, যদি তা ফুটন্ত গরম দুধে না মেশানো হয়। এই মিশ্রণ সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি চমৎকার টনিক, বিশেষ করে রাতের বেলা ভালো ঘুমের জন্য।

