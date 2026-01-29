Edit Profile
    Cholesterol Issue: কোলেস্টেরল কমাতে এই পানীয়গুলি দারুন উপকারী! দেখে নিন তৈরির সহজপন্থা

    Published on: Jan 29, 2026 4:12 PM IST
    By Suman Roy
    হার্টকে বিপন্মুক্ত রাখতে কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। যদি রক্তে স্নেহপদার্থ বেড়ে যায়, তাহলে হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়ার মতো সমস্যা দানা বাঁধে। নিত্য়দিনের ব্যায়াম ছাড়াও সঠিক ডায়েট প্রয়োজন এই সমস্যা কাটিয়ে নিতে। তবে ব্যস্ততার জীবনে স্বাদমতো খাবার খেতে গিয়ে অনেকেই পুষ্টিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন। আর কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই পুষ্টিগুণই খুব কার্যকরী। কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে সমস্ত শরবত বা বাড়িতে বানানো পানীয় খাওয়া যায়, তার তালিকা নিচে দেওয়া হল।

    কোলেস্টেরল কমাতে এই পানীয়গুলি দারুন উপকারী! দেখে নিন তৈরির সহজপন্থা
    টমাটো জুস

    কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে টমাটো। কোষ বিনষ্ট হতে দেয়না এই টমাটো। টমাটোর জুস বাড়িতে বানিয়ে নিলে তা কোলেস্টেরোলের রোগীর পক্ষে খুবই ভাল পোথ্য। টমাটো পিউরিতে সামান্য নুন আর গোলমরিচ দিয়ে এই জুস খাওয়া যেতে পারে।

    প্ল্যান্ট মিল্ক স্মুদি

    প্ল্যান্ট বেসড মিল্ক থেকে কোলেস্টেরল কমে যেতে পারে। সয় মিল্ক, আমন্ড মিল্ক, ওট মিল্ক এর অন্যতম উদাহরণ। এগুলিতে সামান্য চিনি ও এলাচ গুঁড়ো দিয়ে গরমের দিনে পান করাই যেতে পারে। এতে শরীরে আসে শক্তিও।

    গ্রিন টি

    এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ পানীয় খারাপ, বা এলডিএল কোলেস্টেরল কমিয়ে মোট কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে। গ্রিন টি কোলেস্টেরল ব্যবস্থাপনা, ওজন হ্রাস এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধির মতো বেশ কিছু স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে। এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং নিরাপদে ডায়েটে যোগ করা যেতে পারে।

    স্ট্রবেরি জাতীয় ফলের শরবত

    কিছু স্বাস্থ্যকর বেরি স্মুদি যা আপনি ঝটপট বাড়িতে তৈরি করতে পারেন তা হল স্ট্রবেরি স্মুদি, ব্লুবেরি স্মুদি, ব্ল্যাকবেরি স্মুদি ইত্যাদি৷ উপরন্তু, আপনি এই বেরিগুলিকে একত্রিত করে একটি বেরি রাশ স্মুদি তৈরি করতে পারেন৷

