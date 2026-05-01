Men's Health: না কেচে টানা দু’দিন এক অন্তর্বাস পরলেন! জানেন কী কী মারাত্মক ক্ষতি হল এতে
Men's Health: অপরিচ্ছন্ন অন্তর্বাসের কারণে বহু পুরুষের নানা ধরনের অসুখ দেখা দেয়। জেনে নিন, সেগুলি কী কী? কত ক্ষণ অন্তর অন্তর্বাস কাচা উচিত?
Men's Health: পুরুষদের নানা সমস্যার কারণ হতে পারে অপরিচ্ছন্ন অন্তর্বাস। পরিসংখ্যান বলছেন, প্রায় ৪৫ শতাংশ পুরুষ নিজেদের অন্তর্বাসের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন নন। এর ফলে নানা ধরনের অসুখের আশঙ্কা মারাত্মকভাবে বেড়ে যেতে পারে।
কী কী সমস্যা হতে পারে এর ফলে?
সম্প্রতি আমেরিকার ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ ক্লিনিক্যাল এক্সেলেন্স’ একটি সমীক্ষার রিপোর্টে জানিয়েছে, অপরিষ্কার অন্তর্বাসের কারণে পুরুষদের অনেকগুলি সমস্যা হতে পারে।
- মূত্রনালীর নানা ধরনের সংক্রমণ হতে পারে।
- কিডনির সমস্যা বা UTI-এর মতো সমস্যা হতে পারে।
- শুক্রাণু উৎপাদনের হার কমে যেতে পারে।
- অণ্ডকোষের ক্ষতি হতে পারে এর ফলে।
- পুরুষের যৌন ক্ষমতাও কমে যেতে পারে এর ফলে।
অন্তর্বাস ব্যবহারের সময়ে কী কী খেয়াল রাখবেন?
- অপরিচ্ছন্ন অন্তর্বাস ব্যবহার করবেন না।
- সুতির হাল্কা অন্তর্বাস ব্যবসার করুন।
- অন্তর্বাস যেন ঢিলাঢালা হয়।
- সিনথেটিক কাপড়ের অন্তর্বাস কখনও পরবেন না।
- কিশোরদের কখনও আঁটসাঁট অন্তর্বাস পরতে দেবেন না। তাতে যৌনাঙ্গের গঠনে সমস্যা হতে পারে।
- ঘুমের সময়ে কখনও অন্তর্বাস পরে থাকবেন না। তাতে শুক্রাণু উৎপাদনে বাধা পড়বে।
এবার প্রশ্ন হল এক অন্তর্বাস না কেচে কত ক্ষম পরতে পারেন?
চিকিৎসকরা বলছেন, টানা ১২ ঘণ্টার বেশি কোনওভাবে নয়। তাহলেই বাড়তে পারে নানা ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা।
