    হাঁটু, কনুইয়ে ত্বকে কালচে ভাব? এই দাগ দূর করার কার্যকর ঘরোয়া ও সহজ পদ্ধতি কী

    এই অংশগুলির ত্বক অন্যান্য অংশের তুলনায় মোটা এবং শুষ্ক হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। উপরন্তু, হাঁটাচলা বা বসার সময় ঘর্ষণের কারণে এই স্থানে মেলানিন উৎপাদন বেড়ে যায়, ফলে ত্বক কালো দেখায়।

    Published on: Dec 14, 2025 9:33 AM IST
    By Suman Roy
    হাঁটু এবং কনুইতে ত্বকের স্বাভাবিক রঙের চেয়ে কালচে বা কালো দাগ হওয়া একটি সাধারণ ত্বকের সমস্যা। এই অবস্থাটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় হাইপারপিগমেন্টেশন (Hyperpigmentation) বলা হয়। এই অংশগুলির ত্বক অন্যান্য অংশের তুলনায় মোটা এবং শুষ্ক হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। উপরন্তু, হাঁটাচলা বা বসার সময় ঘর্ষণের (Friction) কারণে এই স্থানে মেলানিন (Melanin) উৎপাদন বেড়ে যায়, ফলে ত্বক কালো দেখায়।

    হাঁটু ও কনুইয়ের কালচে দাগ দূর করার কারণ, প্রতিরোধ এবং কার্যকর ঘরোয়া পদ্ধতি জেনে নিন।

    ১. কালচে দাগ হওয়ার মূল কারণ

    কয়েকটি সাধারণ কারণে হাঁটু ও কনুইতে হাইপারপিগমেন্টেশন হতে পারে:

    • ঘর্ষণ (Friction): বসার সময় বা কাজ করার সময় হাঁটু এবং কনুইতে বারবার ঘষা লাগলে ত্বক নিজেকে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত মেলানিন তৈরি করে, যার ফলে ত্বক কালো হয়ে যায়।
    • শুষ্কতা (Dryness): এই অংশগুলিতে সেবেসিয়াস গ্রন্থি (Sebaceous Glands) কম থাকায় ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে যায়। শুষ্ক ত্বক আরও বেশি নিষ্প্রাণ ও কালচে দেখায়।
    • সূর্যের এক্সপোজার: সানস্ক্রিন ব্যবহার না করে সূর্যের আলোতে বেরোলে সেই অংশে মেলানিন উৎপাদন বেড়ে যায়।
    • হরমোনের তারতম্য: কিছু ক্ষেত্রে হরমোনজনিত পরিবর্তন (যেমন অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকানস) এর জন্য দায়ী হতে পারে।

    ২. কালচে দাগ দূর করার কার্যকরী ঘরোয়া পদ্ধতি

    নিয়মিত যত্ন এবং ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করে এই কালচে ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব:

    ক. এক্সফোলিয়েশন (Exfoliation)

    • উদ্দেশ্য: ত্বকের উপরের স্তরে জমা হওয়া মৃত কোষ (Dead Skin Cells) অপসারণ করা।
    • পদ্ধতি: ২ চামচ চিনি এবং ১ চামচ অলিভ অয়েল বা মধু মিশিয়ে একটি স্ক্রাব তৈরি করুন। এটি হাঁটু ও কনুইতে বৃত্তাকার গতিতে (Circular Motion) আলতোভাবে ৫ মিনিট ঘষুন। সপ্তাহে ২-৩ বার এটি করুন।

    খ. ময়েশ্চারাইজিং ও আর্দ্রতা (Moisturization)

    • উদ্দেশ্য: শুষ্কতা দূর করে ত্বককে কোমল রাখা।
    • পদ্ধতি: দিনে দুবার (স্নানের পর এবং রাতে ঘুমানোর আগে) ঘন ময়েশ্চারাইজার, শিয়া বাটার (Shea Butter) বা কোকো বাটার (Cocoa Butter) ব্যবহার করুন। আর্দ্র ত্বক কম কালচে দেখায়।

    গ. প্রাকৃতিক ব্লিচিং এজেন্ট (Natural Bleaching Agents)

    • লেবু ও মধু: লেবুর রসে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড একটি প্রাকৃতিক ব্লিচিং এজেন্ট। লেবুর রসের সঙ্গে মধু (যা ময়েশ্চারাইজার হিসেবে কাজ করে) মিশিয়ে প্রতিদিন রাতে ১৫-২০ মিনিটের জন্য লাগিয়ে ধুয়ে ফেলুন। (সতর্কতা: লেবু লাগিয়ে রোদে বেরোবেন না)
    • আলু: আলুর রসে ক্যাটেকোলেজ (Catecholase) এনজাইম থাকে, যা ত্বককে হালকা করতে সাহায্য করে। আলুর একটি টুকরো কেটে প্রতিদিন ৫ মিনিট ধরে ঘষুন এবং শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

    ঘ. হলুদ ও বেসন প্যাক

    • পদ্ধতি: ১ চামচ বেসন, ১/২ চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং সামান্য দই বা দুধ মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই প্যাকটি হাঁটু ও কনুইতে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রাখুন। এরপর হালকা ঘষে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। হলুদ ত্বক উজ্জ্বল করে এবং দই আর্দ্রতা দেয়।

    ৩. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

    দাগ দূর করার চেয়ে প্রতিরোধ করাই সহজ:

    • সূর্যের সুরক্ষা: বাইরে বেরোনোর ​​আগে হাঁটু এবং কনুইতে সানস্ক্রিন (SPF 30 বা তার বেশি) ব্যবহার করুন।
    • ঘর্ষণ হ্রাস: মেঝেতে বসার সময় বা কাজ করার সময় নরম কুশন বা ম্যাট ব্যবহার করুন।
    • নিয়মিত যত্ন: শরীরের এই অংশগুলিতে অতিরিক্ত মনোযোগ দিন এবং নিয়মিত এক্সফোলিয়েট ও ময়েশ্চারাইজ করুন।

    হাঁটু এবং কনুইয়ের কালচে দাগ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। নিয়মিত পরিচর্যা এবং ধৈর্য সহকারে ঘরোয়া প্রতিকার ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে এই দাগ হালকা হয়ে যাবে। সমস্যা গুরুতর হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

