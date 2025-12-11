Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাড়িতেই বানানো সম্ভব অ্যাপল সাইডার ভিনিগার! কী করতে হবে, জেনে নিন

    ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন মাদার অফ ভিনিগার। কীভাবে তৈরি করবেন, জেনে নিন। 

    Published on: Dec 11, 2025 12:43 PM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অ্যাপল সাইডার ভিনিগার (Apple Cider Vinegar - ACV) স্বাস্থ্য সচেতনদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটি পানীয়। হজমশক্তি বাড়ানো, রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন কমাতে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত। বাজারে এটি সহজে পাওয়া গেলেও, ঘরে তৈরি ACV সম্পূর্ণ রাসায়নিকমুক্ত এবং বিশুদ্ধ হয়।

    বাড়িতেই বানানো সম্ভব অ্যাপল সাইডার ভিনিগার!
    বাড়িতেই বানানো সম্ভব অ্যাপল সাইডার ভিনিগার!

    ঘরে বসেই কীভাবে সহজ ধাপে অ্যাপল সাইডার ভিনিগার তৈরি করা যায়, তা জেনে নিন।

    ১. কেন ঘরে তৈরি ACV সেরা?

    ঘরে তৈরি ACV-এর প্রধান সুবিধা হলো এতে কাঁচামালের গুণগত মান বজায় থাকে এবং 'মাদার' (Mother) নামে পরিচিত উপকারী ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেনটি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়। এই মাদারই ACV-এর আসল স্বাস্থ্য উপকারিতার উৎস।

    ২. প্রয়োজনীয় উপকরণ

    • আপেল (অর্গানিক): ৬-৮টি (যেকোনো মিষ্টি বা টক ধরনের আপেল)
    • জল (ফিল্টার করা): পরিমাণমতো (আপেল ডোবানোর জন্য)
    • চিনি (বা মধু): ২-৩ টেবিল চামচ (খামির বা ইস্ট সক্রিয় করার জন্য)
    • কাঁচের পাত্র (JAR): ১টি (পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত)
    • সুতির কাপড় বা চিজক্লথ: ঢাকনা হিসেবে ব্যবহারের জন্য

    ৩. অ্যাপল সাইডার ভিনিগার তৈরির পদ্ধতি (৩টি প্রধান ধাপ)

    সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রায় ৪-৮ সপ্তাহ সময় নেয়।

    ধাপ ১: প্রাথমিক ফার্মেন্টেশন (প্রথম ৭-১০ দিন)

    • আপেল কাটা: আপেলগুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে কাটুন। খোসা ও বীজ ফেলার প্রয়োজন নেই, কারণ এগুলিতেই উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে।
    • পাত্রে ভরা: আপেলের টুকরোগুলি পরিষ্কার কাঁচের জারে ভরে নিন।
    • জল ও চিনি মেশানো: আপেলের টুকরোগুলির ওপর চিনি বা মধু ছিটিয়ে দিন। এরপর আপেলের টুকরোগুলি সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায় এমন পরিমাণ ফিল্টার করা জল ঢেলে দিন। খেয়াল রাখবেন, জার যেন ওপরের দিক থেকে অন্তত ২ ইঞ্চি খালি থাকে।
    • ঢাকনা: জারের মুখ ধাতব ঢাকনা দিয়ে বন্ধ না করে, সুতির কাপড় বা চিজক্লথ দিয়ে মুড়ে একটি রাবার ব্যান্ড দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিন। বাতাস চলাচলের জন্য এটি অপরিহার্য।
    • সংরক্ষণ: জারটি অন্ধকার, উষ্ণ জায়গায় (১৮-২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস) ৭-১০ দিনের জন্য রেখে দিন। প্রতিদিন একবার করে একটি পরিষ্কার চামচ দিয়ে নেড়ে আপেলগুলিকে জলের নিচে ডুবিয়ে দিন।

    ধাপ ২: দ্বিতীয় ফার্মেন্টেশন ও ছেঁকে নেওয়া (পরবর্তী ৩-৪ সপ্তাহ)

    • আপেল অপসারণ: ৭-১০ দিন পর যখন আপনি জলের ওপরে বুদবুদ বা ফেনা দেখতে পাবেন এবং আপেলগুলি নরম হয়ে নিচে বসে যাবে, তখন একটি পরিষ্কার কাপড় বা ছাঁকনি ব্যবহার করে আপেলের টুকরোগুলি ছেঁকে ফেলে দিন।
    • তরল সংরক্ষণ: ছেঁকে নেওয়া তরলটি আবার জারে ভরে কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে দিন। এটি দ্বিতীয় ফার্মেন্টেশন পর্ব।
    • সময়কাল: এই তরলটিকে আরও ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ রেখে দিন। এই সময়েই জলের ওপর হালকা ঘোলাটে স্তর তৈরি হতে শুরু করবে, যা 'মাদার অফ ভিনিগার'। যত বেশি সময় রাখবেন, ACV-এর গুণগত মান তত ভালো হবে।

    ধাপ ৩: তৈরি এবং সংরক্ষণ

    • স্বাদ পরীক্ষা: ৩-৪ সপ্তাহ পর তরলটি থেকে কড়া ভিনিগারের গন্ধ এলে এবং স্বাদ টক হলে বুঝবেন ACV তৈরি।
    • সংরক্ষণ: মাদার-সহ ACV-কে এবার একটি বায়ু-বন্ধ (Airtight) কাঁচের বোতলে ভরে সংরক্ষণ করুন। এটি ঘরের তাপমাত্রায় বা ফ্রিজে রেখে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়।

    ঘরে তৈরি ACV শুধুমাত্র খরচ কমায় না, বরং এর বিশুদ্ধতা এবং 'মাদার'-এর উপস্থিতি এটিকে বাজারের পণ্যগুলির চেয়ে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর করে তোলে। সামান্য ধৈর্য ধরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনিও পেতে পারেন আপনার নিজের হাতে তৈরি অ্যাপল সাইডার ভিনিগার।

    News/Lifestyle/বাড়িতেই বানানো সম্ভব অ্যাপল সাইডার ভিনিগার! কী করতে হবে, জেনে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes