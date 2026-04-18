Curd Recipe: বাড়িতেই পাততে পারেন দই, দোকান থেকে কেনা দইয়ের সঙ্গে কোনও ফারাক পাবেন না

Curd Recipe: বাড়িতেই পাততে পারেন দই, দোকান থেকে কেনা দইয়ের সঙ্গে কোনও ফারাক পাবেন না
Curd Recipe: দোকান থেকে কেনা দই তো সব সময়েই খান। বাড়িতেও বানিয়ে ফেলতে পারেন একই মানের দই। তাও খুব তাড়াতাড়ি। কীভাবে জানেন?
Curd Recipe: দই অত্যন্ত উপকারী একটি খাবার। এতে নানা ধরনের ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। ডায়াবাটিসের সমস্যা কমানো থেকে শুরু করে, ওজন কমানোর মতো বিষয়ে সাহায্য করে দই।
কিন্তু সব সময়ে দোকান থেকে দই কিনতে ইচ্ছা করে না। কারও কারও মনে হয়, বাড়িতে দই পাততে। কিন্তু বাড়িতে পাতা দই কখনও দোকানের মতো হয় না বলেও অভিযোগ করেন অনেকে।
দই বানানোর সহজ নিয়ম প্রথমেই জেনে নিন:
- ১ লিটার দুধে ১ কাপ জল মিশিয়ে মাঝারি আঁচে মিনিট পাঁচেক জ্বাল দিন।
- দুধ ফুটে উথলে উঠলে আঁচ কমিয়ে আরও ১৫ মিনিট জ্বাল দিন।
- হাতা দিয়ে দুধটা মাঝেমধ্যে নাড়তে থাকুন।
- দুধ ঘন হয়ে গেলে আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। এবার দুধটা ঠান্ডা করুন।
- দই পাতার পাত্রে দুধটা ঢেলে নিয়ে হাল্কা গরম থাকতে থাকতে, ১ চামচ পুরনো দই ওর মধ্যে মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে দিন।
- দই পাতার পাত্রটি চাপা দিয়ে রেখে দিন।
- ৪-৫ ঘণ্টা সময় লাগবে দই পাততে।
- তার পরে সেটি তুলে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিন।
অনেকেই খুব যত্ন করে দই পাতলেও ঠিক মতো জমে না। সেক্ষেত্রে কী করবেন? রইল কয়েকটি সহজ টিপস:
- দই পাতানোর পাত্রটি নাড়াচাড়া করবেন না। যত ক্ষণে দই পাতা হবে, সেই ৪-৫ ঘণ্টা ওটি স্পর্শ করবেন না।
- দই পাতার সময়ে বাতাসের উষ্ণতা কমে গেলে মুশকিল। পারলে দই পাতার পাত্রটিকে আগে থেকে মোটা কাপড় বা উলের কিছু দিয়ে মুড়ে দিন। তাতেই দই তাড়াতাড়ি জমবে।
- দই পাতার সময়ে তার মধ্যে একটি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিতে পারেন। লঙ্কার মধ্যে থাকা কিছু ব্যাকিটিরিয়া দই তাড়াতাড়ি জমিয়ে দেবে। তবে মনে রাখবেন, লঙ্কা যেন গোটা থাকে। কোথাও ফাটা না থাকে এবং লঙ্কার ডাঁটাটিও যেন ওর সঙ্গে থাকে।
