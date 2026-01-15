Edit Profile
    ব্রণ সেরে গিয়েছে, কিন্তু রয়ে গিয়েছে তার দাগ? জেনে নিন কী করে এগুলি দূর করবেন

    Published on: Jan 15, 2026 1:48 PM IST
By Suman Roy

    Published on: Jan 15, 2026 1:48 PM IST
    By Suman Roy
    আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাধ্য ব্রণর হাত থেকে তো মুক্তি পেলেন, কিন্তু তার রেখে যাওয়া জেদি কালো দাগ কি আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে? ব্রণের দাগ বা 'অ্যাকনি স্কার' (Acne Scars) কেবল ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট করে না, বরং অনেকের আত্মবিশ্বাসও কমিয়ে দেয়। কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সঠিক যত্ন এবং প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহারে এই জেদি দাগ দূর করা সম্ভব।

    ব্রণ সেরে গিয়েছে, কিন্তু রয়ে গিয়েছে তার দাগ? জেনে নিন কী করে এগুলি দূর করবেন
    ব্রণ সেরে গিয়েছে, কিন্তু রয়ে গিয়েছে তার দাগ? জেনে নিন কী করে এগুলি দূর করবেন

    ২০২৬-এর আধুনিক রূপচর্চায় কীভাবে ঘরোয়া উপায়ে ফিরিয়ে আনবেন ত্বকের হারানো জেল্লা, জেনে নিন।

    ব্রণের জেদি দাগ দূর করার ৫টি জাদুকরী উপায়

    ত্বকের ধরন বুঝে নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে কয়েক সপ্তাহেই চোখে পড়ার মতো তফাত বুঝতে পারবেন:

    ১. লেবুর রস ও মধুর মিশ্রণ

    লেবু হলো প্রাকৃতিক ব্লিচিং এজেন্ট। এতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের কালো দাগ হালকা করতে সাহায্য করে। ১ চামচ লেবুর রসের সাথে আধ চামচ মধু মিশিয়ে দাগের ওপর লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখুন। এরপর হালকা গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। (সতর্কতা: যাদের ত্বক খুব সংবেদনশীল, তারা লেবুর রস সরাসরি ব্যবহার এড়িয়ে চলুন)।

    ২. অ্যালোভেরা জেল

    অ্যালোভেরায় থাকা 'অ্যালোইন' ত্বকের মেলানিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে দাগ দূর করতে সাহায্য করে। ফ্রেশ অ্যালোভেরা জেল রাতে ঘুমানোর আগে মুখে লাগিয়ে মাসাজ করুন এবং সারারাত রেখে দিন। এটি ত্বকের ক্ষত সারাতেও দারুণ কার্যকর।

    ৩. চন্দন ও গোলাপ জল

    প্রাচীনকাল থেকেই ত্বকের দাগছোপ দূর করতে চন্দন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চন্দন গুঁড়োর সাথে সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে ঘন প্যাক তৈরি করুন। এটি কেবল ব্রণের দাগই কমায় না, বরং ত্বকের জ্বালাপোড়া কমিয়ে শীতল অনুভূতি দেয়।

    ৪. আলুর রস

    আলুর রসে রয়েছে ক্যাটেকোলেজ (Catecholase) নামক এনজাইম, যা পিগমেন্টেশন কমাতে সাহায্য করে। একটি আলু কুঁচিয়ে তার রস বের করে তুলোর সাহায্যে দাগের ওপর লাগান। ২০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। এটি ডার্ক সার্কেল কমাতেও সাহায্য করে।

    ৫. টি-ট্রি অয়েল (Tea Tree Oil)

    যাদের ত্বক তৈলাক্ত এবং এখনো মাঝেমধ্যে ব্রণ বেরোয়, তাদের জন্য টি-ট্রি অয়েল খুব ভালো। এটি অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে এবং নতুন করে ব্রণ হতে বাধা দেয় ও পুরনো দাগ হালকা করে।

    দাগ মুক্ত ত্বক পেতে জরুরি কিছু টিপস:

    • সূর্যরশ্মি থেকে সাবধান: রোদে বেরোনোর আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ব্রণের দাগকে আরও গাঢ় করে দেয়।
    • ব্রণ খোঁটা বন্ধ করুন: হাত দিয়ে ব্রণ খুঁটলে বা ফাটলে সেখানে স্থায়ী ক্ষত বা গর্ত তৈরি হয়, যা দূর করা অত্যন্ত কঠিন।
    • পর্যাপ্ত জল: দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করুন। এটি শরীর থেকে টক্সিন বের করে ত্বককে ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখে।

    শেষ কথা

    ব্রণের দাগ দূর করা একটি ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ। রাতারাতি ফল না পেলেও নিয়মিত এই নিয়মগুলো মেনে চললে আপনার ত্বক হয়ে উঠবে দাগহীন ও উজ্জ্বল। তবে যদি দাগ খুব গভীর হয়, তবে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শে কেমিক্যাল পিলিং বা লেজার ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিতে পারেন।

