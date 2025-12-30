Happy New Year 2026 in Different Languages: শুধু বাংলা বা ইংরেজি কেন, এবার অন্য ভাষাতেও জানান নতুন বছরের শুভেচ্ছা
প্রতিবছর সাধারণ 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' না লিখে যদি একটু ভিন্ন স্বাদের কোনো ভাষায় উইশ করা যায়, তবে কেমন হয়? আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে একটু আলাদাভাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো এখন বেশ জনপ্রিয়।
২০২৬ সাল প্রায় দোরগোড়ায়। নতুন বছরের শুরুতে আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয়জনদের শুভেচ্ছা জানাই। তবে প্রতিবছর সাধারণ 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' না লিখে যদি একটু ভিন্ন স্বাদের কোনো ভাষায় উইশ করা যায়, তবে কেমন হয়? আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে একটু আলাদাভাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো এখন বেশ জনপ্রিয়।
ফরাসি থেকে কোরিয়ান—বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষায় কীভাবে 'শুভ নববর্ষ' বলবেন এবং তার সঠিক উচ্চারণ কেমন হবে, জেনে নিন।
বিদেশি ভাষায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা: উচ্চারণসহ তালিকা
আপনার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা ব্যক্তিগত মেসেজকে আকর্ষণীয় করতে নিচের তালিকাটি দেখে নিন:
১. ফরাসি (French)
ইউরোপের অন্যতম রোমান্টিক ভাষা হলো ফরাসি। ফ্রান্সে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে বলা হয়:
শুভেচ্ছা: Bonne Année
বাংলা উচ্চারণ: বোন আনি।
২. কোরিয়ান (Korean)
কে-ড্রামা বা কে-পপের জনপ্রিয়তার কারণে কোরিয়ান ভাষা এখন অনেকেরই প্রিয়। কোরিয়াতে প্রচলিত শুভেচ্ছা হলো:
শুভেচ্ছা: 새해 복 많이 받으세요 (Saehae bok mani badeuseyo)
বাংলা উচ্চারণ: সেহে বোক মানি বাদেউসেও।
৩. সোয়াইলি (Swahili)
আফ্রিকার একটি বিশাল অংশে সোয়াইলি ভাষা প্রচলিত। এই ভাষায় নতুন বছরের বার্তা বেশ ছন্দময়:
শুভেচ্ছা: Heri ya Mwaka Mpya
বাংলা উচ্চারণ: হেরি ইয়া মোয়াকা ম্পিয়া।
৪. স্প্যানিশ (Spanish)
বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা স্প্যানিশ। স্পেনে বা ল্যাটিন আমেরিকায় বলা হয়:
শুভেচ্ছা: ¡Feliz Año Nuevo!
বাংলা উচ্চারণ: ফেলিজ আনিও নুয়েভো।
৫. জাপানি (Japanese)
জাপানে অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হয়: