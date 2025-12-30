Edit Profile
    Happy New Year 2026 in Different Languages: শুধু বাংলা বা ইংরেজি কেন, এবার অন্য ভাষাতেও জানান নতুন বছরের শুভেচ্ছা

    প্রতিবছর সাধারণ 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' না লিখে যদি একটু ভিন্ন স্বাদের কোনো ভাষায় উইশ করা যায়, তবে কেমন হয়? আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে একটু আলাদাভাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো এখন বেশ জনপ্রিয়।

    Published on: Dec 30, 2025 10:13 AM IST
    By Suman Roy
    ২০২৬ সাল প্রায় দোরগোড়ায়। নতুন বছরের শুরুতে আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয়জনদের শুভেচ্ছা জানাই। তবে প্রতিবছর সাধারণ 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' না লিখে যদি একটু ভিন্ন স্বাদের কোনো ভাষায় উইশ করা যায়, তবে কেমন হয়? আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে একটু আলাদাভাবে তুলে ধরতে বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো এখন বেশ জনপ্রিয়।

    শুধু বাংলা বা ইংরেজি কেন, এবার অন্য ভাষাতেও জানান নতুন বছরের শুভেচ্ছা
    ফরাসি থেকে কোরিয়ান—বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ভাষায় কীভাবে 'শুভ নববর্ষ' বলবেন এবং তার সঠিক উচ্চারণ কেমন হবে, জেনে নিন।

    বিদেশি ভাষায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা: উচ্চারণসহ তালিকা

    আপনার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা ব্যক্তিগত মেসেজকে আকর্ষণীয় করতে নিচের তালিকাটি দেখে নিন:

    • ১. ফরাসি (French)

    ইউরোপের অন্যতম রোমান্টিক ভাষা হলো ফরাসি। ফ্রান্সে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে বলা হয়:

    শুভেচ্ছা: Bonne Année

    বাংলা উচ্চারণ: বোন আনি।

    • ২. কোরিয়ান (Korean)

    কে-ড্রামা বা কে-পপের জনপ্রিয়তার কারণে কোরিয়ান ভাষা এখন অনেকেরই প্রিয়। কোরিয়াতে প্রচলিত শুভেচ্ছা হলো:

    শুভেচ্ছা: 새해 복 많이 받으세요 (Saehae bok mani badeuseyo)

    বাংলা উচ্চারণ: সেহে বোক মানি বাদেউসেও।

    • ৩. সোয়াইলি (Swahili)

    আফ্রিকার একটি বিশাল অংশে সোয়াইলি ভাষা প্রচলিত। এই ভাষায় নতুন বছরের বার্তা বেশ ছন্দময়:

    শুভেচ্ছা: Heri ya Mwaka Mpya

    বাংলা উচ্চারণ: হেরি ইয়া মোয়াকা ম্পিয়া।

    • ৪. স্প্যানিশ (Spanish)

    বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা স্প্যানিশ। স্পেনে বা ল্যাটিন আমেরিকায় বলা হয়:

    শুভেচ্ছা: ¡Feliz Año Nuevo!

    বাংলা উচ্চারণ: ফেলিজ আনিও নুয়েভো।

    • ৫. জাপানি (Japanese)

    জাপানে অত্যন্ত বিনম্রতার সঙ্গে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানো হয়:

    শুভেচ্ছা: 明けましておめでとうございます (Akemashite omedetou gozaimasu)

    বাংলা উচ্চারণ: আকেমাশিতে ওমেদেতো গোজাইমাসু।

    • ৬. জার্মান (German)

    জার্মানিতে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়:

    শুভেচ্ছা: Frohes Neues Jahr

    বাংলা উচ্চারণ: ফ্রোয়েস নয়েস ইয়ার।

    • ৭. ইতালীয় (Italian)

    ইতালিতে নতুন বছরের উল্লাস প্রকাশ করা হয় এভাবে:

    শুভেচ্ছা: Felice Anno Nuovo

    বাংলা উচ্চারণ: ফেলিচে আন্নো নুওভো।

    কেন বিদেশি ভাষায় শুভেচ্ছা জানাবেন?

    • বৈচিত্র্য: একইরকম মেসেজের ভিড়ে আপনার বার্তাটি আলাদাভাবে নজর কাড়বে।
    • সংস্কৃতি চর্চা: ভিন্ন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার আগ্রহ প্রকাশ পায়।
    • ব্যক্তিগত সংযোগ: আপনার কোনো বন্ধু যদি বিদেশি হন বা প্রবাসে থাকেন, তবে তাঁর ভাষায় উইশ করলে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবেন।

    ২০২৬-এর শুরুটা হোক একটু অন্যরকম। এবার ইংরেজি বা বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে ফরাসি বা কোরিয়ানে প্রিয়জনকে চমকে দিন। ভাষার এই মেলবন্ধন উৎসবের আনন্দকে করে তুলবে আরও বিশ্বজনীন।

