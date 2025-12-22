Edit Profile
    Garlic Water for Gardening: ইয়াব্বড় ফুল-ফল ধরবে গাছে, আসবে না পোকা-পিঁপড়ে, শুধু সঠিকভাবে গাছে দিন রসুন জল

    বাড়িতে শাক-সবজি বা ফলের গাছ লাগালে, তাতে খুব বেশি রাসায়নিক ব্যবহার না করাই ভালো। তার থেকে অরগ্যানিক উপায়ে নিন গাছের যত্ন। সকালে বা বিকেলে গাছে দিন রসুনের জল। দেখে নিন কীভাবে বানাবেন-

    Published on: Dec 22, 2025 1:33 PM IST
    By Tulika Samadder
    আপনি কি জানেন যে গাছের বৃদ্ধিতে রসুনের জল দুর্দান্ত কাজে আসে? রসুন হল রান্নাঘরের একটি সাধারণ উপাদান, কিন্তু এটাই উদ্ভিদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং কীটপতঙ্গমুক্ত পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে রামবাণ হতে পারে। রসুনের জল গাছে পুষ্টি যোগ করে, গাছের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে, কীটপতঙ্গ দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

    গাছে রসুনের জল দেওয়ার উপকারিতা।
    কীভাবে উপকার করে রসুন?

    রসুন সেলেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি ৬, ভিটামিন সি এবং ম্যাঙ্গানিজের সমৃদ্ধ উৎস । এটি ক্যালসিয়াম, আয়রন, কপার এবং পটাসিয়ামও দিতে পারে। এই সমস্ত পুষ্টি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে ভীষণ উপকারী।

    আসলে গাছে রাসায়নিক ব্যবহার যত কম করা যায় ততই ভালো। বিশেষ করে বাড়িতে যারা ফল বা সবজির গাছ লাগান তাঁদের জন্য। রসুনের জল গাছে পুষ্টি যোগ করে, গাছের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে, কীটপতঙ্গ দূর করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রসুন মাটিকে উর্বর করতেও কাজ করে। এটি ফসফরাস সমৃদ্ধ, গাছের বৃদ্ধিতে যা সহায়ক। এবং পটাসিয়াম, যা আপনার গাছের পাতা, ফল এবং ফুলকে তাদের সর্বোত্তম আকারে রাখে।

    কীভাবে বানাবেন রসুন জল?

    প্রথমে ব্লেন্ডারে ৮-১০টি রসুনের কোয়া নিন। হাফ কাপ মতো জল দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। তারপর সেই রসুনের পেস্ট বের করে তা আরও ৩-৪ কাপ জলের সঙ্গে মেশান। এবার একটি কাচের বোতলে ভরে রেখে দিন ঘরের ভিতরের কোনও ঠান্ডা জায়গায়। দেখবেন যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে। এভাবে দিন দুই রেখে দিন। তারপর তৃতীয় দিনে রসুনের জল ছেঁকে নিন। যতটা রসুনের জল তার ছয় গুণ সাধারণ জল মিশিয়ে নিন। তারপর স্প্রে বোতলে ভরে বিকেলে বা সকালের দিকে গাছে স্প্রে করুন।

    বেঁচে যাওয়া রসুনের জল আপনি চাইলে ফ্রিজেও রেখে দিতে পারেন। সপ্তাহে ১দিন করে ব্যবহার করলেই দেখবেন গাছে আর কোনও পোকামাকড়ের উপদ্রব হচ্ছে না।

