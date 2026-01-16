Edit Profile
    জাপানিদের মতো ত্বক চান? চাল ভেজানো জল দিয়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন

    প্রাচীনকাল থেকেই এশিয় দেশগুলোতে চাল ধোয়া জল রূপচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দামি প্রসাধনী ছেড়ে কেন বিশ্বের বড় বড় বিউটি ইনফ্লুয়েন্সাররা এখন চালের জলের ওপর ভরসা করছেন, জেনে নিন। 

    Published on: Jan 16, 2026 9:31 AM IST
    By Suman Roy
    জাপানি বা কোরিয়ান মেয়েদের কাঁচের মতো স্বচ্ছ ত্বকের (Glass Skin) রহস্য কী? উত্তরটা লুকিয়ে আছে আমাদের রান্নাঘরের খুব সাধারণ একটি উপাদানে—চাল ভেজানো জল। প্রাচীনকাল থেকেই এশিয় দেশগুলোতে চাল ধোয়া জল রূপচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দামী প্রসাধনী ছেড়ে কেন বিশ্বের বড় বড় বিউটি ইনফ্লুয়েন্সাররা এখন চালের জলের ওপর ভরসা করছেন, জেনে নিন।

    জাপানিদের মতো ত্বক চান? চাল ভেজানো জল দিয়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন
    জাপানিদের মতো ত্বক চান? চাল ভেজানো জল দিয়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন

    চাল ভেজানো জলের জাদু: কেন এটি ত্বকের জন্য এত উপকারী?

    চাল ভেজানো জল বা 'রাইস ওয়াটার' (Rice Water) ভিটামিন বি, সি, ই এবং প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি ত্বকের জন্য যেভাবে কাজ করে:

    • ত্বকের জেল্লা বাড়াতে: এতে থাকা ফেরুলিক অ্যাসিড এবং অ্যালানটোইন ত্বকের কালচে ভাব দূর করে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে।
    • অ্যান্টি-এজিং গুণ: চালের জল ত্বকের কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়, যার ফলে বলিরেখা বা ফাইন লাইনস সহজে পড়ে না।
    • রোদে পোড়া দাগ দূর করতে: রোদে পোড়া বা সানবার্ন কমাতে এই জলের শীতল প্রভাব অত্যন্ত কার্যকর।
    • রোমকূপ সংকুচিত করা: বড় হয়ে যাওয়া রোমকূপ বা ওপেন পোরস ছোট করতে এটি প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে কাজ করে।

    ব্যবহারের ৩টি সহজ পদ্ধতি: কীভাবে বাড়িতেই বানাবেন?

    চাল ভেজানো জল প্রধানত দুইভাবে তৈরি করা যায়। আপনার সুবিধামতো যেকোনো একটি বেছে নিন:

    ১. সাধারণ রাইস ওয়াটার (টিনকচার পদ্ধতি)

    আধ কাপ চাল ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার ২ কাপ পরিষ্কার জলে চালগুলো ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। চাল ছেঁকে জলটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে ফ্রিজে রাখুন। এটি টোনার হিসেবে ব্যবহার করুন।

    ২. ফার্মেন্টেড রাইস ওয়াটার (সবচেয়ে বেশি কার্যকর)

    চাল ভেজানো জল ছেঁকে নিয়ে একটি কাঁচের পাত্রে ঘরের তাপমাত্রায় ১-২ দিন রেখে দিন। যখন হালকা টক গন্ধ বের হবে, তখন বুঝবেন এটি ব্যবহারের উপযুক্ত। এটি ব্যবহারের আগে সমপরিমাণ সাধারণ জল মিশিয়ে নিতে হবে। এটি ত্বকের পিএইচ (pH) ব্যালেন্স ঠিক রাখতে দারুণ কার্যকর।

    ৩. চালের জলের আইস কিউব

    চালের জলকে বরফ জমানোর ট্রে-তে রেখে আইস কিউব তৈরি করুন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একটি কিউব মুখে আলতো করে ঘষুন। এটি ক্লান্ত ত্বকে নিমেষেই সতেজতা আনে।

    সাবধানতা

    যাদের ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক বা একজিমা আছে, তারা ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট করে নিন। সবসময় পরিষ্কার চাল এবং পরিস্রুত জল ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

    শেষ কথা

    রাসায়নিক মুক্ত উজ্জ্বল ত্বক পেতে চাল ভেজানো জলের কোনো বিকল্প নেই। নিয়মিত ব্যবহারে মাত্র দুই সপ্তাহেই আপনি আপনার ত্বকে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন।

