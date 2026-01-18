Edit Profile
    আপনার বাড়িতেও কি গ্যাস বেশি খরচ হয়, এই একটি ভুলের কারণেই খরচ হচ্ছে কাড়ি কাড়ি টাকা

    এভাবে গ্যাস বার্নার পরিষ্কার করলে, আপনার গ্যাস খরচ কম হবে, এবং রান্নাও হবে খুব তাড়াতাড়ি। দেখুন- 

    Published on: Jan 18, 2026 12:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    অনেকেই অভিযোগ করেন যে, তাঁদের বাড়িতে সেরকম রান্নাবান্না না হলেও, গ্যাস খরচ হয় অতিরিক্ত পরিমানে। জানেন কি, এর পিছনে আছে একটা বড় কারণ। আর সেটা হল গ্যাস বার্নার সঠিকভাবে পরিষ্কার না করা। এতে যেমন রান্না করতে দেরি হয়, তেমনই সময় লাগে খুব বেশি।

    গ্যাসে রান্না করার টোটকা।
    গ্যাসে রান্না করার টোটকা।

    রান্নাঘরে সবচেয়ে বেশি নোংরা হয় গ্যাস বার্নার। প্রতিদিন তিন বেলা রান্না করার কারণে তেল এবং মশলার কঠিন দাগ গ্যাস বার্নারের সঙ্গে আটকে ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। যার কারণে গ্যাস বেশি খরচ হয় এবং রান্না করতেও বেশি সময় লাগে। কিন্তু গ্যাস বার্নারের নিয়মিত পরিষ্কার করলে, বার্নারের শিখা নীল এবং স্থির থাকে, এবং গ্যাসও কম লাগে। তাই জেনে নিন গ্যাস বার্নার পরিষ্কার করার সহজ উপায়-

    • পরিষ্কার করার কাজ শুরু করার আগে নিশ্চিত করুন যে গ্যাস বার্নার সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়েছে। গরম বার্নার পরিষ্কার করলে পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
    • বার্নারের টপ, নবস এবং অন্যান্য অংশ সাবধানে আলাদা করুন এবং একপাশে রাখুন। অংশগুলো সঠিক ক্রমে রাখুন যাতে পুনরায় যুক্ত করতে সুবিধা হয়।
    • পুরনো টুথব্রাশ বা পরিষ্কার শুকনো ব্রাশ দিয়ে বার্নারের ছিদ্র এবং উপরিভাগ পরিষ্কার করুন। ছোট ছিদ্র পরিষ্কার করার জন্য টুথপিক বা পিন ব্যবহার করুন, তবে সাবধানতা অবলম্বন করুন।
    • বার্নারের অপসারণযোগ্য অংশ গরম জল এবং ডিশওয়াশ লিকুইড দিয়ে পরিষ্কার করুন। এর জন্য একটি বাটিতে গরম জল নিন এবং তাতে ১-২ চামচ ডিশওয়াশ লিকুইড মেশান। বার্নারের অংশগুলো ১৫-২০ মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখুন। এবার স্ক্রাব বা স্পঞ্জ দিয়ে গ্রীস এবং দাগ সরান। কঠিন দাগ তোলার জন্য পুরনো টুথব্রাশ ব্যবহার করুন।
    • গ্রীসের কঠিন দাগ সরানোর জন্য প্রাকৃতিক ক্লিনার ব্যবহার করুন। এর জন্য বার্নারের উপর সাদা ভিনেগার ছিটিয়ে দিন এবং ১০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এর পরে বেকিং সোডা ছিটিয়ে দিন, এতে বুদবুদ উঠবে যা ময়লা আলগা করে দেবে। স্পঞ্জ বা কাপড় দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করুন এবং গরম জল দিয়ে ধুয়ে নিন।
    • বার্নারের ছোট ছিদ্রগুলো পরিষ্কার করুন যাতে শিখা একই রকম থাকে। এর জন্য টুথপিক, পিন বা বার্নার ক্লিনিং ব্রাশ দিয়ে ছিদ্রগুলোতে জমে থাকা ময়লা সরান। এরপরে গরম জল এবং ডিশওয়াশ লিকুইডের দ্রবণে কাপড় ভিজিয়ে উপরিভাগ মুছে নিন।
