Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে কেমন বার্তা পাঠাবেন? জেনে নিন এখান থেকে

    ১৯ নভেম্বর, আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস। সমাজের ভিত্তি মজবুত করতে, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং নিজের দায়িত্ব পালন করতে পুরুষরা যে নিরলস পরিশ্রম করেন, আজ তাঁদের সেই অবদানের প্রশংসা করার দিন।

    Published on: Nov 19, 2025 9:27 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ ১৯ নভেম্বর, আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস (International Men's Day)।

    আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে কেমন বার্তা পাঠাবেন? জেনে নিন এখান থেকে
    আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে কেমন বার্তা পাঠাবেন? জেনে নিন এখান থেকে

    নারীদের জন্য বিশেষ দিন থাকলেও, পুরুষদের অবদান, ত্যাগ এবং ভালোবাসার কথা স্বীকার করার দিনটি প্রায়শই নীরবে পেরিয়ে যায়। আজ ১৯ নভেম্বর, আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস। সমাজের ভিত্তি মজবুত করতে, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং নিজের দায়িত্ব পালন করতে পুরুষরা যে নিরলস পরিশ্রম করেন, আজ তাঁদের সেই অবদানের প্রশংসা করার দিন।

    আপনার বাবা, ভাই, স্বামী, বন্ধু বা সহকর্মীকে এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন এই বার্তাগুলোর মাধ্যমে:

    ১. স্বামী বা প্রেমিকের জন্য (For Husband or Partner)

    যিনি আপনার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পাশে থাকেন, তাকে বিশেষ অনুভব করানোর জন্য লিখুন:

    • আমার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি শুধু একজন ভালো স্বামী নও, একজন ভালো মানুষও। আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসের অনেক ভালোবাসা!
    • পুরুষ মানেই যে শুধু কঠোর হতে হয় না, বরং ভালোবাসায় আগলে রাখতে হয়, তা আমি তোমার থেকেই শিখেছি। শুভ পুরুষ দিবস!
    • আমার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তুমি যে ছোট ছোট ত্যাগগুলো করো, তা আমি জানি। তোমার মতো জীবনসঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। হ্যাপি মেনস ডে!

    ২. বাবার জন্য (For Father)

    যিনি নিঃস্বার্থভাবে সারাটা জীবন পরিবারের জন্য উৎসর্গ করেছেন:

    • বাবা, তুমি আমার দেখা আসল সুপারহিরো। আমাদের ভালো রাখার জন্য তুমি নিজের কত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছ, তা আমরা জানি। আজকের দিনটি তোমার জন্য। শুভ পুরুষ দিবস!
    • একজন পুরুষ কতটা দায়িত্ববান এবং দয়ালু হতে পারে, তার সেরা উদাহরণ তুমি। তোমাকে জানাই আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

    ৩. ভাই বা বন্ধুর জন্য (For Brother or Friend)

    যাদের সঙ্গে খুনসুটি আর হাসিতে জীবন কেটে যায়:

    • ভাই, তুই পাশে আছিস বলেই জীবনটা এত সহজ মনে হয়। আজকের দিনটা তোর মতো কুল ছেলেদের জন্যই। শুভ পুরুষ দিবস!
    • বন্ধু হিসেবে তুই সেরা। সবসময় এভাবেই পাশে থাকিস। পুরুষ দিবসের অনেক শুভেচ্ছা!
    • পুরুষ হওয়া সহজ নয়, অনেক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হাসিমুখে চলতে হয়। তোর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাই। হ্যাপি মেনস ডে!

    ৪. সহকর্মীর জন্য (For Colleague)

    কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগান এমন সহকর্মীর জন্য:

    • আপনার কাজ এবং ব্যক্তিত্ব আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। একজন আদর্শ সহকর্মী এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আপনাকে পুরুষ দিবসের শুভেচ্ছা।
    • কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনে আপনি যে ভারসাম্য বজায় রাখেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শুভ আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস।

    বর্তমানে, সময়টি হলো বুধবার, নভেম্বর ১৯, ২০২৫, সকাল ৯:২০:২৯ AM IST। আজ ১৯ নভেম্বর, আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস (International Men's Day)।

    আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস: প্রিয়জনকে পাঠানোর সেরা শুভেচ্ছা বার্তা

    নারীদের জন্য বিশেষ দিন থাকলেও, পুরুষদের অবদান, ত্যাগ এবং ভালোবাসার কথা স্বীকার করার দিনটি প্রায়শই নীরবে পেরিয়ে যায়। আজ ১৯ নভেম্বর, আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস। সমাজের ভিত্তি মজবুত করতে, পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে এবং নিজের দায়িত্ব পালন করতে পুরুষরা যে নিরলস পরিশ্রম করেন, আজ তাঁদের সেই অবদানের প্রশংসা করার দিন।

    আপনার বাবা, ভাই, স্বামী, বন্ধু বা সহকর্মীকে এই বিশেষ দিনে শুভেচ্ছা জানাতে পারেন এই বার্তাগুলোর মাধ্যমে:

    ১. স্বামী বা প্রেমিকের জন্য (For Husband or Partner)

    যিনি আপনার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পাশে থাকেন, তাকে বিশেষ অনুভব করানোর জন্য লিখুন:

    "আমার জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি শুধু একজন ভালো স্বামী নও, একজন ভালো মানুষও। আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসের অনেক ভালোবাসা!"

    "পুরুষ মানেই যে শুধু কঠোর হতে হয় না, বরং ভালোবাসায় আগলে রাখতে হয়, তা আমি তোমার থেকেই শিখেছি। শুভ পুরুষ দিবস!"

    "আমার মুখে হাসি ফোটানোর জন্য তুমি যে ছোট ছোট ত্যাগগুলো করো, তা আমি জানি। তোমার মতো জীবনসঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। হ্যাপি মেনস ডে!"

    ২. বাবার জন্য (For Father)

    যিনি নিঃস্বার্থভাবে সারাটা জীবন পরিবারের জন্য উৎসর্গ করেছেন:

    "বাবা, তুমি আমার দেখা আসল সুপারহিরো। আমাদের ভালো রাখার জন্য তুমি নিজের কত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছ, তা আমরা জানি। আজকের দিনটি তোমার জন্য। শুভ পুরুষ দিবস!"

    "একজন পুরুষ কতটা দায়িত্ববান এবং দয়ালু হতে পারে, তার সেরা উদাহরণ তুমি। তোমাকে জানাই আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।"

    ৩. ভাই বা বন্ধুর জন্য (For Brother or Friend)

    যাদের সঙ্গে খুনসুটি আর হাসিতে জীবন কেটে যায়:

    "ভাই, তুই পাশে আছিস বলেই জীবনটা এত সহজ মনে হয়। আজকের দিনটা তোর মতো কুল ছেলেদের জন্যই। শুভ পুরুষ দিবস!"

    "বন্ধু হিসেবে তুই সেরা। সবসময় এভাবেই পাশে থাকিস। পুরুষ দিবসের অনেক শুভেচ্ছা!"

    "পুরুষ হওয়া সহজ নয়, অনেক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে হাসিমুখে চলতে হয়। তোর এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাই। হ্যাপি মেনস ডে!"

    ৪. সহকর্মীর জন্য (For Colleague)

    কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগান এমন সহকর্মীর জন্য:

    "আপনার কাজ এবং ব্যক্তিত্ব আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। একজন আদর্শ সহকর্মী এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য আপনাকে পুরুষ দিবসের শুভেচ্ছা।"

    "কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত জীবনে আপনি যে ভারসাম্য বজায় রাখেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শুভ আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস।"

    কেন শুভেচ্ছা জানানো জরুরি?

    পুরুষদের প্রায়ই শেখানো হয় আবেগ লুকিয়ে রাখতে। কিন্তু তাঁদেরও প্রশংসা, ভালোবাসা এবং সমর্থনের প্রয়োজন হয়। একটি ছোট শুভেচ্ছা বার্তা তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং তাঁদের বুঝিয়ে দিতে পারে যে তাঁদের অবদানও মূল্যবান।

    News/Lifestyle/আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবসে কেমন বার্তা পাঠাবেন? জেনে নিন এখান থেকে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes