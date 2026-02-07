Edit Profile
    বাজারে পাওয়া যাচ্ছে সুগার-ফ্রি আলু! এগুলি কি সত্যিই সুগার-ফ্রি? নাকি আছে অন্য গল্প

    সাধারণ আলুর বিকল্প হিসেবে এই আলু ডায়াবেটিক রোগীদের পাতে জায়গা করে নিচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় এই আলু আসলে কী? এটি কি সত্যিই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না?

    Published on: Feb 07, 2026 2:54 PM IST
    By Suman Roy
    ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগীদের জন্য আলু বরাবরই একটি নিষিদ্ধ সবজি হিসেবে পরিচিত। কিন্তু বর্তমান বাজারে এক ধরণের আলু বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছে, যা 'সুগার ফ্রি আলু' (Sugar-Free Potato) নামে পরিচিত। সাধারণ আলুর বিকল্প হিসেবে এই আলু ডায়াবেটিক রোগীদের পাতে জায়গা করে নিচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় এই আলু আসলে কী? এটি কি সত্যিই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না?

    আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও পুষ্টিবিদদের মতামত জেনে নিন।

    সুগার ফ্রি আলু আসলে কী?

    খাদ্যতাত্ত্বিক ভাষায় বলতে গেলে, 'সুগার ফ্রি আলু' বলতে এমন কোনো আলু নেই যাতে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট একদমই নেই। এটি মূলত আলুর একটি বিশেষ জাত (যেমন—কুফরি সূর্য, কুফরি চিপসোনা ইত্যাদি), যা বিশেষ প্রক্রিয়ায় চাষ করা হয়।

    সাধারণ আলু যখন কোল্ড স্টোরেজে রাখা হয়, তখন তার মধ্যে থাকা স্টার্চ বা শ্বেতসার ধীরে ধীরে চিনিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু সুগার ফ্রি আলুর বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সঞ্চিত শর্করার পরিমাণ সাধারণ আলুর তুলনায় অনেক কম থাকে এবং রান্নার পর এটি মিষ্টি লাগে না।

    এগুলি কি সত্যিই সুগার ফ্রি?

    এই প্রশ্নের উত্তরটি একটু কৌশলী। উত্তর হলো— না, এগুলি সম্পূর্ণ সুগার ফ্রি নয়।

    ১. স্টার্চের উপস্থিতি: আলুর প্রধান উপাদানই হলো স্টার্চ বা কার্বোহাইড্রেট। সুগার ফ্রি আলুতেও কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা শরীরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজেই রূপান্তরিত হয়।

    ২. গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (GI): সাধারণ আলুর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অত্যন্ত বেশি থাকে। তথাকথিত সুগার ফ্রি আলুতে এটি সামান্য কম হলেও, তা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পুরোপুরি নিরাপদ—এমন দাবি করা ভুল।

    ৩. বিপণন কৌশল: অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক প্রচারের জন্য একে 'সুগার ফ্রি' বলা হয়। আদতে এটি হলো 'লো-সুগার' বা 'লো-স্টার্চ' আলু।

    ডায়াবেটিস রোগীরা কি এই আলু খেতে পারেন?

    চিকিৎসকদের মতে, আপনি সুগার ফ্রি বা সাধারণ যে আলুই খান না কেন, কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরি:

    • পরিমিতিবোধ: সুগার ফ্রি নাম শুনেই অনেকটা আলু খেয়ে ফেলা বিপজ্জনক। এটি সাধারণ আলুর তুলনায় সামান্য ভালো হতে পারে, কিন্তু আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে সক্ষম।
    • রান্নার পদ্ধতি: আলু ভাজা বা চিপস না খেয়ে, সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিলে তার স্টার্চের পরিমাণ কিছুটা কমে।
    • ফাইবার যুক্ত সবজির সাথে: আলুর সাথে প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি বা তন্তুযুক্ত খাবার মিশিয়ে খেলে রক্তে চিনি মেশার গতি ধীর হয়।

    সুগার ফ্রি আলু একটি উন্নত কৃষি উদ্ভাবন হতে পারে যা স্বাদে কম মিষ্টি, কিন্তু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি 'অফুরন্ত' খাওয়ার লাইসেন্স নয়। তাই এই আলু খাওয়ার আগে আপনার সুগার লেভেল এবং চিকিৎসকের পরামর্শ যাচাই করে নিন।

