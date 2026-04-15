    বাজার থেকে ভালো বেগুন কিনতে হলে মাথায় রাখুন এইসব টিপস!

    বেগুনের সবজি প্রতিটি বাড়িতে তৈরি করা হয় এবং লোকেরা খুব পছন্দ করে। কিন্তু বেগুনে যদি বীজ বা পোকামাকড় থাকে, তাহলে তার স্বাদ তিক্ত হয়। এক্ষেত্রে কয়েকটি কৌশলের সাহায্যে বীজ ও কৃমি ছাড়া বেগুন বেছে নিতে পারেন।  

    Published on: Apr 15, 2026 12:00 PM IST
    By Sayani Rana
    বেগুন এমন একটি সবজি যা সারা বছর ধরে বাজারে সহজেই পাওয়া যায়। অনেক সুস্বাদু খাবার যেমন ভরতা, স্টাফিং, রসালো বা শুকনো সবজি তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, বেগুন স্বাস্থ্যের জন্য খুব একটা উপকারী নয়, কিন্তু বাস্তবে এটি অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে সমৃদ্ধ।

    বেগুন বিভিন্ন আকার এবং জাতের মধ্যে আসে - ছোট, লম্বা, বৃত্তাকার বা বড় এবং প্রতিটি ধরণের বিভিন্ন রেসিপিগুলিতে ব্যবহৃত হয়। বেশিরভাগ লোক বেগুন কিনতে পছন্দ করে যা বীজ ধারণ করে না, কারণ বেশি বীজযুক্ত বেগুনগুলি প্রায়শই তিক্ত হয়ে ওঠে এবং ভাল স্বাদ পায় না, বিশেষত যখন ভরতা তৈরির কথা আসে।

    আপনারাও যদি প্রতিবার দোকানদারকে বীজ বা পোকা ছাড়া বেগুন দিতে বলেন, তাহলে আর তার প্রয়োজন হবে না। কয়েকটি সহজ কৌশল অনুসরণ করে, আপনি নিজেই তাজা, সুস্বাদু এবং সূক্ষ্ম বেগুন বেছে নিতে পারেন, যার মধ্যে বীজ বা পোকামাকড় থাকবে না।

    কীভাবে সঠিক বেগুন কিনবেন?

    জন দেখে শনাক্ত করুন, হাতে দুটি বেগুন নিতে হবে, যে বেগুন হালকা হবে তাতে বীজ কম থাকবে। ভারী বেগুন মানেই বেশি বীজ। বীজযুক্ত বেগুন প্রায়শই তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তার সবজিতেও ভাল স্বাদ পায় না। সর্বদা এমন একটি বেগুন বেছে নিন যার ত্বক শক্ত এবং চকচকে হয়। আপনি যদি বাদামী স্ট্রাইপযুক্ত বেগুন বেছে নেন তবে এটি পাকা হতে পারে। পাকা বেগুনে পোকামাকড় এবং বীজও থাকবে। এই বেগুন কিনবেন না।

    রঙ ও আকার শুধু বেগুনের খোসা নয়, এর রং ও আকারও সঠিক পরিচয় দেয়। গাঢ় বেগুনি রঙের বেগুনগুলি প্রায়শই তাজা থাকে এবং সঙ্কুচিত হালকা রঙের বেগুনগুলি বাসি হয়। বাসি বেগুন কৃমি হওয়ার ভয় পায়। সবসময় মাঝারি বা ছোট আকারের বেগুন কিনুন, বড় বেগুনে বেশি বীজ থাকবে। যখনই বেগুন কিনতে যাবেন, এই টিপসগুলো ব্যবহার করে দেখুন।

    পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ভাবে অন্য ভাষায় প্রকাশিত। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে এটির বাংলা তরজমা করা হয়েছে। HT বাংলার তরফে চেষ্টা করা হয়েছে, বিষয়টির গুরুত্ব অনুযায়ী নির্ভুল ভাবে পরিবেশন করার। এর পরেও ভাষান্তরের ত্রুটি থাকলে, তা ক্ষমার্হ এবং পাঠকের মার্জনা প্রার্থনীয়।

