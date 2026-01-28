Edit Profile
    Kidney Cancer: কিডনির ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, কাদের ঝুঁকি বেশি জানেন কি

    কিডনি ক্যানসার নিয়ে সচেতন করছেন চিকিৎসকরা। কারও কারও এই ক্যানসারের আশঙ্কা অন্যদের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

    Published on: Jan 28, 2026 6:03 PM IST
    By Suman Roy
    কিডনির ক্যানসারে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হন। এই ক্যানসারে মৃত্যুর আশঙ্কা অন্য বহু ক্যানসারের থেকে তুলনায় অনেক বেশি। তার কারণ এই ক্যানসার প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়ে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

    কিডনির ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, কাদের ঝুঁকি বেশি জানেন কি
    এই ধরনের ক্যানসারের পিছন ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে কিডনির ক্যানসারের আঙ্কা তুলনায় বেশি।

    কাদের কিডনির ক্যানসারের আশঙ্কা বেশি?

    • যাঁদের জীবনযাত্রা এবং খাওয়াদাওয়ার ব্যাপক অনিয়ম হয়
    • ধূমপান এবং মদ্যপানের অভ্যাস যাঁদের রয়েছে
    • যাঁদের ওজন অতিরিক্ত মাত্রায় বেশি, মেদের সমস্যা আছে
    • কিডনির দীর্ঘ দিনের সমস্যা আছে, ডায়ালিসিস চলছে বহু দিন ধরে

    কী থেকে বুঝবেন কিডনির ক্যানসারের মতো সমস্যা হয়েছে কি না? কী বলছেন চিকিৎসকরা? কিডনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পঙ্কজ ওয়াধাওয়া এই বিষয়ে কয়েকটি লক্ষণের কথা বলেছেন। হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, কতগুলি লক্ষণ দেখলেই সাবধান হতে হবে।

    • প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়া মানেই সমস্যা আছে।
    • প্রস্রাবে রক্ত পড়ছে এবং কোনও ব্যথা নেই। তাহলেও বুঝতে হবে বড় কোনও সমস্যা হয় থাকতে পারে।
    • কোমরে ব্যথা হওয়াটাও এই ক্যানসারের লক্ষণ।
    • খিদে কমে যাচ্ছে এবং প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছে? এগুলিও কিডনির ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ হতে পারে।
    • দ্রুত ওজন কমে যাওয়াটিও কিডনির ক্যানসারের অন্যতম লক্ষণ।
    • জ্বর আসা এবং রাতে ঘুমের মধ্যে প্রবল ঘামও ক্যানসারের কারণে হতে পারে।

    এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে বুঝতে হবে, সমস্যা হয়ে থাকতেও পারে। সেক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। দরকারে যা যা পরীক্ষা করাতে হয়, সেগুলি করিয়ে নিয়েনিশ্চিত হতে হবে।

