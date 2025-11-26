Edit Profile
    ব্যায়াম বা ক্যালোরি কাউন্ট না করেই ৩ মাসে ১২ কেজি কমল! কীভাবে? জানালেন চিকিৎসক

    ওজন কমানো অনেকের কাছেই একটি কঠিন কাজ। তবে সঠিক পদ্ধতিতে করলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায়। একজন ডায়াবেটিস ডাক্তার শেয়ার করেছেন কিভাবে তিনি ব্যায়াম, ক্যালোরি গণনা বা পেশী না হারিয়ে মাত্র ৩ মাসে ১২ কেজি ওজন কমিয়েছেন।

    Published on: Nov 26, 2025 9:07 AM IST
    By Suman Roy
    ওজন বাড়া প্রায়শই মানুষের জন্য একটি বড় সমস্যা। অনেকেই কঠোর ব্যায়াম করেন, আবার কেউ ক্যালোরি গণনা করেন। তবুও ওজন কমাতে অসুবিধা হয়। আসলে, সামগ্রিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি ওজন বাড়ার জন্য দায়ী। এগুলি সমাধান করার পরেই ওজন কমানো সহজ হয়। ডায়াবেটিস রিভার্সাল ডাক্তার মালহার গানলা তার ওজন কমানোর যাত্রা শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি বলেছেন কিভাবে তিনি মাত্র ৩ মাসে প্রায় ১২ কেজি ওজন কমিয়েছেন। ৩ মাসে ১২ কেজি ওজন কিভাবে কমালেন? ডায়াবেটিস ডাক্তার মালহার গানলা ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও শেয়ার করে তার ওজন কমানোর যাত্রা শেয়ার করেছেন। তিনি ওজন কমানোর জন্য কোনো ব্যায়াম করেননি এবং সারাদিন ক্যালোরি গণনাও করেননি। বরং তিনি একটি সাধারণ রক্ত ​​পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ এবং ডায়েট অনুসরণ করেছেন। খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং ঘুমের অভাব হলে রক্ত ​​পরীক্ষা করান প্রথমে রাতে ঠিকমতো ঘুম না আসা এবং খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বাড়লে ডাক্তার রক্ত ​​পরীক্ষা করান। এর ফলে সমস্যার সঠিক কারণ জানা যায়। রক্ত ​​পরীক্ষায় দেখা যায় যে ফাস্টিং ইনসুলিন ১২-১৩ এর মধ্যে চলে গেছে। এছাড়াও শরীরে ভিটামিন বি ১২ এবং ভিটামিন ডি ৩ এর অভাব দেখা দিয়েছে। এরপর তিনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করেন।

    রক্ত ​​পরীক্ষায় এই জিনিসগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল: রক্তের শর্করা (Blood Sugar) হিমোগ্রাম (Hemogram) এইচবিএ১সি (HbA1c) প্রস্রাব রুটিন (Urine Routine) আয়রন স্টাডি (Iron Study) লিপিড প্রোফাইল (Lipid Profile) ফাস্টিং ইনসুলিন (Fasting Insulin) এইচএস-সি রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন (HS-C Reactive Protein) ভিটামিন ডি৩ (Vitamin D3) ভিটামিন বি ১২ (Vitamin B12) কিডনি ফাংশন টেস্ট (Kidney Function Test) থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট (Thyroid Function Test) লিভার ফাংশন টেস্ট (Liver Function Test) ওজন কমানোর জন্য এই রুটিন অনুসরণ করা হয়েছিল: ভিটামিন বি১২ এবং ডি৩ সাপ্লিমেন্টের সাথে, ডাক্তার স্মুদি এবং সালাদ খাওয়া শুরু করেন। এছাড়াও লবণ, চিনি এবং তেল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন। এর ফলে বাইরের সমস্ত খাবার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

    কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়েছিল এক মাস ধরে লাগাতার খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা দূর করার পর এবার কার্বোহাইড্রেট নিয়ন্ত্রণের পালা। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ৩ বার কার্বোহাইড্রেটের পরিবর্তে এখন শুধুমাত্র একবার কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া শুরু করেন। ডাক্তার জানিয়েছেন যে তিনি রাতে কার্বোহাইড্রেট খেতে পছন্দ করেন। এর ফলে রাতে ঘুমানোর পর মাঝখানে ঘুম ভেঙে যায় না। ব্রেকফাস্টে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন ডিম বা অন্য কিছু এবং দুপুরের খাবারে ডাল, সালাদ এবং সবজি অন্তর্ভুক্ত করেন।

