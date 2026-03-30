    মহাবীর জয়ন্তীতে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের দিতে পারেন এই সব বিশেষ বার্তা! দেখে নিন

    Published on: Mar 30, 2026 11:55 PM IST
    By Sayani Rana
    জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং অহিংসার প্রবক্তা মহাবীরের জন্মবার্ষিকী। মহাবীর জয়ন্তী মহাবীর জন্ম কল্যাণক নামেও পরিচিত। মহাবীর স্বামী ছিলেন জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর। প্রতি বছর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে তাঁর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। ভগবান মহাবীর, জৈনধর্মের মূল নীতিগুলির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন অহিংসা (অহিংসা), সত্য (সত্য), এবং অপরিগ্রহ (অ-অধিকার)। এই বিশেষ দিনে নিজের কাছের মানুষ ও আত্মীয়দের এই সব বার্তা দিতে পারেন।

    ১) মহাবীর জয়ন্তীর উপলক্ষে আপনার জীবন আনন্দে ভরে উঠুক।

    ২) স্বামী মহাবীর আপনাকে অহিংসা, করুণা ও দয়ার পথ দেখান। শুভ মহাবীর জয়ন্তী।

    ৩) যিনি সত্য ও অহিংসার পথে হেঁটেছিলেন, তিনিই জীবন বাঁচানোর মন্ত্র দিয়েছিলেন। শুভ মহাবীর জয়ন্তী।

    ৪) মহাবীর স্বামী হলেন সেই সত্তা যাঁর মহিমা সত্য ও অহিংসা আমাদের ধর্ম। শুভ মহাবীর জয়ন্তী।

    মহাবীর জয়ন্তীর উক্তি দিয়ে বার্তা

    ১) লক্ষ লক্ষ বাহ্যিক শত্রুকে জয় করার চেয়ে নিজেকে জয় করা অধিক মূল্যবান। শুভমহাবীর জয়ন্তী

    ২) প্রতিটি জীবকে সম্মান করা এবং তার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়াই প্রকৃত অহিংসা। শুভমহাবীর জয়ন্তী

    ৩) জীবনের দুঃখ-কষ্টের জন্য অন্য কেউ দায়ী নয়, আমাদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের নিজেদের ভুলের কারণেই হয়। কেবল যখন আমরা আমাদের ভুলগুলো শুধরে নিই, তখনই আমরা সুখের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। শুভ মহাবীর জয়ন্তী

    ৪) ঘৃণা শুধু নিজেকেই আঘাত করে না, অন্যদেরও কষ্ট দেয়। সহানুভূতি ও দয়া-ই আমাদের প্রকৃত মানুষ করে তোলে। শুভ মহাবীর জয়ন্তী

    ৫) আপনি যদি কারও উপকার করে থাকেন, তবে তা ভুলে যাওয়া উচিত। আর যদি কেউ আপনার ক্ষতি করে থাকে, তবে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই শান্তির পথ। শুভ মহাবীর জয়ন্তী

