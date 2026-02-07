ধরিত্রী-পুত্র চলেছেন শনির ঘরে মহাগোচরে! ৩ রাশিকে এর সুফল পেতেই হবে, দু'হাতে আসবে টাকা

Edit Profile
    জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে শনি ও মঙ্গলের এই সম্পর্ক অত্যন্ত প্রভাবশালী। মঙ্গলের এই গোচর বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য 'রাজযোগ'-এর মতো ফলাফল নিয়ে আসতে চলেছে।

    Published on: Feb 07, 2026 9:40 AM IST
    By Suman Roy
    জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল গ্রহকে সাহস, শক্তি, জমি এবং বীরত্বের কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। পাশাপাশি তাঁকে পৃথিবী-পুত্র হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। ২০২৬ সালের এই বিশেষ সময়ে মঙ্গল গ্রহ শনিদেবের রাশি কুম্ভে প্রবেশ করেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রের বিচারে শনি ও মঙ্গলের এই সম্পর্ক অত্যন্ত প্রভাবশালী। মঙ্গলের এই গোচর বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য 'রাজযোগ'-এর মতো ফলাফল নিয়ে আসতে চলেছে।

    জেনে নিন মঙ্গলের এই পরিবর্তনের ফলে কোন ৩টি রাশি সবথেকে বেশি লাভবান হতে চলেছে:

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির অধিপতি খোদ মঙ্গল দেব। কুম্ভ রাশিতে মঙ্গলের প্রবেশ আপনার জন্য এক সুবর্ণ সময় নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদোন্নতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। যারা পৈতৃক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তারা বড় কোনো আর্থিক লাভ পেতে পারেন। এছাড়া জমি বা বাড়ি কেনার পরিকল্পনা থাকলে এই সময়টি আপনার জন্য অত্যন্ত শুভ।

    ২. বৃষ রাশি (Taurus)

    বৃষ রাশির জাতকদের জন্য মঙ্গলের এই গোচর দশম স্থানে হতে চলেছে। এর ফলে আপনার কর্মজীবনে এক বিশাল পরিবর্তন আসতে পারে। বেকারদের জন্য নতুন চাকরির সুযোগ আসবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আপনার আটকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো বড় বিনিয়োগ আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করবে।

    ৩. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকদের পঞ্চম স্থানে মঙ্গল অবস্থান করবে। এই সময়ে আপনার সাহস ও কাজের উদ্যম বহুগুণ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে যারা বিনিয়োগ করেন, তাদের জন্য সময়টি ইতিবাচক হতে পারে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে এবং পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সময় কাটবে।

    মঙ্গল গ্রহকে তুষ্ট করার সহজ উপায়:

    মঙ্গলের গোচরে আপনার রাশি যদি তালিকায় না-ও থাকে, তাহলেও মঙ্গলের শুভ প্রভাব বজায় রাখতে মঙ্গলবার করে হনুমান চালিসা পাঠ করুন। এছাড়া লাল রঙের পোশাক পরিধান করা এবং মঙ্গলবার মুসুর ডাল দান করা মঙ্গল দোষ কাটানোর অন্যতম সেরা উপায়।

    © 2026 HindustanTimes