Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Mother's Day wishes in Bengali: মাকে মনের কথা বলতে পারছেন না? দেখে নিন এই শুভেচ্ছাবার্তাগুলো

    Best messages for Mom:  আজ সেই দিন, যখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্বার্থ মানুষটিকে আমাদের ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পাই।

    Published on: May 10, 2026 5:09 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Happy Mother's Day 2026: মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার মানেই ক্যালেন্ডারের পাতায় বিশেষ এক দিন—মাদার্স ডে বা মাতৃদিবস। আজ সেই দিন, যখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্বার্থ মানুষটিকে আমাদের ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পাই। কিন্তু মা-কে মনের কথাগুলো ঠিক কীভাবে জানাবেন? কীভাবে সাজাবেন আপনার শুভেচ্ছাবার্তা? এই প্রতিবেদনে আমরা আলোচনা করব মা-কে পাঠানোর মতো কিছু অসাধারণ শুভেচ্ছা বার্তা এবং দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার কিছু টিপস।

    মাকে মনের কথা বলতে পারছেন না? দেখে নিন এই শুভেচ্ছাবার্তাগুলো
    মাকে মনের কথা বলতে পারছেন না? দেখে নিন এই শুভেচ্ছাবার্তাগুলো

    পৃথিবীর প্রতিটি সন্তানের কাছে তার মা এক সুপারহিরো। বছরের অন্য দিনগুলো হয়তো ব্যস্ততার চাপে মাকে আলাদা করে সময় দেওয়া হয় না, কিন্তু মাতৃদিবস হলো সেই সুযোগ, যখন আমরা মায়ের ত্যাগ আর অফুরন্ত ভালোবাসাকে সম্মান জানাতে পারি। একটি সুন্দর শুভেচ্ছাবার্তা কেবল কিছু শব্দ নয়, এটি আপনার আবেগের প্রতিফলন।

    শুভেচ্ছাবার্তা কেমন হওয়া উচিত?

    মা-কে পাঠানোর বার্তা খুব বেশি আনুষ্ঠানিক না হওয়াই ভালো। এটি হওয়া উচিত সহজ, সরল এবং হৃদয়স্পর্শী। আপনি আপনার সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী নিচের ক্যাটাগরিগুলো থেকে বার্তা বেছে নিতে পারেন:

    ১. আবেগঘন ও ধ্রুপদী বার্তা:

    • "মা, আমার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তুমি ছিলে আমার অনুপ্রেরণা। আজ আমি যা কিছু হয়েছি, সব তোমারই জন্য। শুভ মাতৃদিবস!"
    • "পৃথিবীর সব সুখ তোমার চরণে থাকুক। তুমি কেবল আমার মা নও, তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। অনেক ভালোবাসি মা।"

    ২. সংক্ষিপ্ত ও মিষ্টি বার্তা:

    • "শুভ মাতৃদিবস মা! সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।"
    • "আমার প্রিয় সুপারহিরোকে জানাই ভালোবাসা। তুমি আছ বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর।"

    ৩. মজার ও হালকা মেজাজের বার্তা:

    • "মা, আমাকে বড় করতে গিয়ে তোমার যতগুলো চুল পেকেছে, তার জন্য আমি দুঃখিত! কিন্তু জেনে রাখো, তুমিই সেরা। শুভ মাতৃদিবস!"
    • "ধন্যবাদ মা, আমাকে এই পর্যন্ত সহ্য করার জন্য! তুমি সত্যিই অসামান্য।"

    কীভাবে পাঠাবেন এই শুভেচ্ছাবার্তা?

    কেবল হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজ না পাঠিয়ে একটু ভিন্নভাবে মা-কে উইশ করতে পারেন:

    • হাতে লেখা চিঠি: ডিজিটাল যুগে হাতে লেখা চিঠির মূল্য অনেক বেশি। একটি সুন্দর কার্ডে নিজের হাতে লিখে মা-কে দিন।
    • পুরানো ছবির কোলাজ: মা এবং আপনার ছোটবেলার একটি ছবি দিয়ে ভিডিও বা কোলাজ বানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতে পারেন।
    • ভয়েস নোট: আপনি যদি দূরে থাকেন, তবে মায়ের প্রিয় কোনো গান গেয়ে বা কেবল নিজের গলায় ভালোবাসার কথা বলে একটি ভয়েস নোট পাঠান।

    উপহার যখন মনের ভাষা

    বার্তার পাশাপাশি ছোট কোনো উপহার দিনটিকে আরও বিশেষ করে তুলতে পারে। এটি দামী কিছু হতে হবে এমন নয়। মায়ের প্রিয় কোনো খাবার রান্না করা, তার পছন্দের ফুল বা বিকেলে তাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসাই হতে পারে শ্রেষ্ঠ উপহার।

    দামি কথা

    মাদার্স ডে কেবল একদিনের উদ্‌যাপন নয়। তবে এই বিশেষ দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ঘরে ফিরে যার মুখটি দেখে আমাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, তাকে অন্তত একবার বলা উচিত— "মা, তোমায় খুব ভালোবাসি।" আজই দেরি না করে আপনার পছন্দের বার্তাটি পাঠিয়ে দিন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    News/Lifestyle/Mother's Day Wishes In Bengali: মাকে মনের কথা বলতে পারছেন না? দেখে নিন এই শুভেচ্ছাবার্তাগুলো
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes