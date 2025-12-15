Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    চুল সিল্কি করতে চান? একদম ঘরোয়া উপায়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন

    বাজারে হাজারো রাসায়নিক পণ্য পাওয়া গেলেও, অনেকেই পরিবেশবান্ধব এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ঘরোয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। আমাদের রান্নাঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপাদানই চুলকে গভীর থেকে পুষ্টি জুগিয়ে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

    Published on: Dec 15, 2025 9:32 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিল্কি, নরম এবং ঝলমলে চুল (Silky, Smooth Hair) কে না চায়? বাজারে হাজারো রাসায়নিক পণ্য পাওয়া গেলেও, অনেকেই পরিবেশবান্ধব এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ঘরোয়া পদ্ধতি (Home Remedies) অনুসরণ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। আমাদের রান্নাঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপাদানই চুলকে গভীর থেকে পুষ্টি জুগিয়ে মসৃণ ও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।

    চুল সিল্কি করতে চান? একদম ঘরোয়া উপায়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন
    চুল সিল্কি করতে চান? একদম ঘরোয়া উপায়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন

    চুলকে সিল্কি এবং ঝলমলে করে তোলার জন্য কিছু কার্যকর ঘরোয়া পদ্ধতি জেনে নিন।

    ১. কেন চুল রুক্ষ হয়?

    চুল রুক্ষ হওয়ার প্রধান কারণ হলো আর্দ্রতার অভাব (Lack of Moisture) এবং চুলের বাইরের স্তর বা কিউটিকল (Cuticle) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। তাপ, দূষণ, ঘন ঘন রাসায়নিক ব্যবহার এবং সঠিক যত্নের অভাব চুলকে শুষ্ক করে তোলে।

    ২. চুল সিল্কি করার সেরা ঘরোয়া পদ্ধতি

    চুলকে সিল্কি ও মসৃণ করার জন্য এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলি সপ্তাহে অন্তত একবার ব্যবহার করা উচিত:

    ক. ডিম ও অলিভ অয়েলের ডিপ কন্ডিশনার (Egg and Olive Oil Mask)

    ডিম প্রোটিনে ভরপুর, যা চুলের কেরাটিন (Keratin) স্তর মেরামত করে। অলিভ অয়েল গভীর আর্দ্রতা সরবরাহ করে।

    • পদ্ধতি: ১টি ডিমের কুসুম (বা পুরো ডিম) এবং ২ চামচ অলিভ অয়েল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এতে ১ চামচ মধু যোগ করতে পারেন।
    • ব্যবহার: এই মিশ্রণটি স্ক্যাল্প থেকে চুলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত লাগান। ৪৫ মিনিট রেখে হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

    খ. দই এবং মধুর প্যাক (Yogurt and Honey Pack)

    দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic Acid) চুলকে নরম করে এবং কিউটিকল মসৃণ করতে সাহায্য করে। মধু একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট (Humectant), যা চুলকে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

    • পদ্ধতি: ৪ চামচ টক দই এবং ২ চামচ মধু ভালোভাবে মেশান।
    • ব্যবহার: এটি চুলে ভালোভাবে লাগিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। এরপর ঠান্ডা বা হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

    গ. অ্যালোভেরা জেল (Aloe Vera Gel)

    অ্যালোভেরা এনজাইম এবং আর্দ্রতায় পূর্ণ, যা রুক্ষ চুলকে নরম করে তোলে এবং পিএইচ (pH) ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

    • পদ্ধতি: সরাসরি তাজা অ্যালোভেরা জেল বা খাঁটি অ্যালোভেরা জেল নিন। এর সঙ্গে ১ চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে নিন।
    • ব্যবহার: চুলে এবং স্ক্যাল্পে মাসাজ করুন। ১ ঘণ্টা পর শ্যাম্পু করে নিন।

    ঘ. ভিনিগার দিয়ে চুল ধোয়া (Apple Cider Vinegar Rinse)

    অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার (ACV) চুলের pH ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে, কিউটিকল বন্ধ করতে সাহায্য করে এবং চুলকে উজ্জ্বল করে।

    • পদ্ধতি: ২ কাপ জলের সঙ্গে ২ চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মেশান।
    • ব্যবহার: শ্যাম্পু করার পর এবং কন্ডিশনার ব্যবহারের আগে বা পরে এই মিশ্রণটি দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এটি ধুয়ে ফেলার দরকার নেই। সপ্তাহে একবার ব্যবহার করুন।

    ৩. জীবনযাত্রায় পরিবর্তন (Lifestyle Tips)

    • সঠিক তেল ব্যবহার: সপ্তাহে দুবার হালকা গরম নারকেল তেল বা আমন্ড তেল দিয়ে স্ক্যাল্প মাসাজ করুন।
    • ঠান্ডা জল: চুল ধোয়ার জন্য সবসময় ঠান্ডা বা হালকা গরম জল ব্যবহার করুন। গরম জল চুলের কিউটিকল খুলে দেয় এবং চুলকে শুষ্ক করে তোলে।
    • কম তাপ: হেয়ার ড্রায়ার, স্ট্রেটনার বা কার্লিং আয়রনের মতো তাপ প্রয়োগকারী সরঞ্জাম ব্যবহার করা কমিয়ে দিন।

    চুলকে সিল্কি করার জন্য বাজারজাত পণ্যের প্রয়োজন নেই। উপরে দেওয়া প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলি নিয়মিত অনুসরণ করলে এবং চুলের সঠিক যত্ন নিলে আপনার চুল প্রাকৃতিকভাবেই স্বাস্থ্যকর, মসৃণ এবং ঝলমলে হয়ে উঠবে।

    News/Lifestyle/চুল সিল্কি করতে চান? একদম ঘরোয়া উপায়েই সম্ভব! কী করতে হবে জেনে নিন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes