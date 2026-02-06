নজর দোষ কাকে বলে? কোথা থেকে এল এই ধারণা? এটির প্রতিকারের রাস্তা কী
মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, নজর দোষ আসলে নেতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলন। সবসময় আত্মবিশ্বাসী থাকা এবং ইতিবাচক চিন্তা করাও এক ধরণের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।
মানবসভ্যতার প্রাচীনতম বিশ্বাসগুলোর মধ্যে একটি হলো 'নজর দোষ' বা 'কু-দৃষ্টি'। অনেক সময় দেখা যায়, সব ঠিকঠাক চললেও হঠাৎ করে কাজে বাধা আসছে, শরীর খারাপ হচ্ছে বা অকারণ মানসিক অশান্তি গ্রাস করছে। এই ধরনের আকস্মিক নেতিবাচক পরিবর্তনকে জ্যোতিষশাস্ত্র ও লোকাচারে 'নজর দোষ' বলা হয়।
নজর দোষের শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা এবং এর থেকে মুক্তির উপায় জেনে নিন।
নজর দোষ আসলে কী?
জ্যোতিষশাস্ত্র ও শক্তিবিজ্ঞানের (Energy Science) মতে, প্রতিটি মানুষের শরীর থেকে এক ধরণের শক্তি বা আভা (Aura) নির্গত হয়। যখন কোনো ব্যক্তি অন্য কারো উন্নতি, সৌন্দর্য বা সুখ দেখে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হন বা তীব্র কু-বাসনা পোষণ করেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে এক ধরণের নেতিবাচক তরঙ্গ নির্গত হয়। এই ক্ষতিকর তরঙ্গ যখন সামনের ব্যক্তির রক্ষাকবচ বা অরা-কে ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে, তখনই তাকে 'নজর দোষ' বা 'Evil Eye' বলা হয়।
নজর দোষের সাধারণ কিছু লক্ষণ:
- হঠাৎ করে প্রচণ্ড ক্লান্তি বা শরীর ভারী লাগা।
- ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অকারণে কান্না করা বা দুধ খেতে না চাওয়া।
- ব্যবসায় মন্দা বা কর্মক্ষেত্রে বার বার বাধা আসা।
- বাড়িতে ঘনঘন কাঁচের জিনিস ভাঙা বা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী নষ্ট হওয়া।
প্রতিকারের উপায়: কী বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র?
নজর দোষ থেকে মুক্তি পেতে জ্যোতিষশাস্ত্রে বেশ কিছু সহজ ও কার্যকরী টোটকা বা প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:
১. হনুমান চালিসা পাঠ
বজরংবলীকে সব ধরণের নেতিবাচক শক্তির বিনাশকারী মনে করা হয়। নিয়মিত হনুমান চালিসা পাঠ করলে শরীরের চারপাশে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক মন্ডল তৈরি হয়, যা কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।
২. নুন-জলের প্রতিকার
স্নানের জলে এক চিমটি সামুদ্রিক নুন (Sea Salt) মিশিয়ে স্নান করলে শরীরের জমে থাকা নেতিবাচক শক্তি ধুয়ে যায়। এছাড়া শোওয়ার ঘরে একটি বাটিতে নুন রেখে দিলে তা ঘরের নেতিবাচকতা শুষে নেয়।
৩. কালো সুতো বা নজরবিন্দু
জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, কালো রঙ নেতিবাচক শক্তিকে শুষে নিতে পারে। তাই শিশুদের পায়ে বা হাতে কালো সুতো বাঁধা বা কানে কালো তিলক (নজরবিন্দু) দেওয়ার প্রচলন রয়েছে।
৪. লেবু ও লঙ্কার ব্যবহার
দোকান বা বাড়ির সদর দরজায় সাতটি লঙ্কা ও একটি লেবু গেঁথে ঝুলিয়ে দেওয়ার প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। মনে করা হয়, এটি বাইরের নেতিবাচক শক্তিকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।
৫. কর্পূর ও ধুনো
সন্ধ্যাবেলায় ঘরে কর্পূর পোড়ানো বা ধুনো দিলে বাতাস শুদ্ধ হয় এবং অশুভ দৃষ্টির প্রভাব কেটে যায়।
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি
মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, নজর দোষ আসলে নেতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলন। সবসময় আত্মবিশ্বাসী থাকা এবং ইতিবাচক চিন্তা করাও এক ধরণের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। তবে দীর্ঘস্থায়ী কোনো শারীরিক সমস্যা হলে প্রতিকারের পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।