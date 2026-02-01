Edit Profile
    মদের সাথে চাখনা হিসেবে এই সমস্ত খাবার ভুলেও খাবেন না, তাহলেই সর্বনাশ!

    শুধু মদ আমরা কেউই খান না, সাথে থাকে নানা মুখোরোচক খাবার। তবে আর যাই খান, এগুলো নয়।

    Published on: Feb 01, 2026 12:07 PM IST
    By Suman Roy
    অনেকেই আছেন মদ খাওয়ার সময় স্ন্যাকস তাঁদের চাই-ই চাই। অনেকেই আবার মনে করেন, অ্যালকোহলের সঙ্গে স্ন্যাকস খেলে সেটা শরীরে তেমন ক্ষতি করে না এবং মদ হজম করা সহজ হয়। তবে ভুলেও মদ্যপানের সময় এই খাবারগুলো খাবেন না, তাহলেই সর্বনাশ! হজমশক্তি খারাপ হতে পারে এবং পেটের অনেক সমস্যাও বাড়তে পারে।

    কাজু এবং চিনাবাদাম

    বেশিরভাগ মানুষ চাখনা হিসেবে কাজু এবং চিনাবাদাম খান। তবে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়ের সাথে কাজু এবং চিনাবাদাম খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দুটি জিনিসেই কোলেস্টেরল থাকে, যা খিদের ভাব কমায়। অ্যালকোহল পান করার পরে ভারী হওয়ার অনুভূতি রয়েছে। এ ছাড়া অ্যালকোহলের সঙ্গে সোডা বা কোল্ড ড্রিংক মিশিয়ে পান করলে শরীরের জলশূন্যতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

    মিষ্টি জাতীয় খাবার

    মদ খাওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। এতে মদের নেশা দ্বিগুণ হয়। এমনকী বমিও হতে পারে এতে। তাই মদ্যপান করার সময় মিষ্টি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকুন।

    দুধ / দই

    মদ্যপান করার পর দুধ বা দই হজম কারয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, অ্যালার্জি হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। শরীরে লাল ফুসকুড়ি ও চুলকানির সমস্যা হয়। মদের সাথে দুধ বা দই খাওয়া বিষের সমান।

    মাখন এবং মধু

    কেউ কেউ অ্যালকোহলের সাথে মাখন এবং মধুতে ভাজা শুকনো ফল খান বা খাবারে মাখন এবং মধু যোগ করেন। এই দুটি জিনিসই বিপজ্জনক। অ্যাসিডিটি ও বমির মতো সমস্যা হতে পারে এতে।

