কমলালেবুর খোসা দিয়েই হবে ত্বকের যত্ন, কী করতে হবে জেনে নিন

কমলালেবুর খোসা দিয়েই হবে ত্বকের যত্ন, কী করতে হবে জেনে নিন
শীতকাল মানেই বাজারে রোদঝলমলে টাটকা কমলালেবুর সমাহার। ভিটামিন সি-তে ভরপুর এই ফলটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে অতুলনীয়। তবে আমরা ফলটি খেয়ে খোসাটা সাধারণত ফেলেই দিই। জানলে অবাক হবেন, কমলালেবুর খোসায় ফলের চেয়েও বেশি পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং পুষ্টিগুণ থাকে, যা আপনার ত্বকের ভোল বদলে দিতে পারে।
শীতে কমলালেবুর খোসা দিয়ে কীভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন, জেনে নিন।
কমলালেবুর খোসা: ত্বকের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতার চাবিকাঠি
কমলালেবুর খোসায় থাকে প্রচুর পরিমাণে সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ক্যালসিয়াম, যা ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে সতেজ ও উজ্জ্বল রাখে। নিচে এর ব্যবহারের ৩টি সহজ পদ্ধতি দেওয়া হলো:
১. ঘরোয়া ফেসপ্যাক (উজ্জ্বলতা বাড়াতে)
কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন। দুই চামচ খোসা গুঁড়োর সাথে এক চামচ মধু এবং এক চামচ টক দই মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বকের কালো ছোপ দূর করে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনবে।
২. স্ক্রাবার হিসেবে ব্যবহার (মৃত কোষ দূর করতে)
শীতে ত্বক খসখসে হয়ে যায়। কমলালেবুর খোসা গুঁড়োর সাথে সামান্য চিনি এবং নারকেল তেল মিশিয়ে স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করুন। এটি ব্ল্যাকহেডস দূর করতে এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে।
৩. প্রাকৃতিক টোনার (তৈলাক্ত ভাব কমাতে)
খোসাগুলো জলে ফুটিয়ে সেই জল ঠান্ডা করে একটি স্প্রে বোতলে ভরে রাখুন। এটি প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে দারুণ কাজ করে। যারা ব্রণ বা ওপেন পোরসের সমস্যায় ভুগছেন, তাদের জন্য এটি মহৌষধ।
কেন ব্যবহার করবেন কমলালেবুর খোসা?
- ভিটামিন সি-এর উৎস: এটি ত্বকে কোলাজেন উৎপাদন বাড়িয়ে বলিরেখা রোধ করে।
- দাগছোপ নিরাময়: রোদে পোড়া দাগ (Sun Tan) দূর করতে এর জুড়ি নেই।
- সাশ্রয়ী: দামী কসমেটিকসের বদলে এটি একটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং বিনা মূল্যের রূপচর্চার উপাদান।
সতর্কতা
সরাসরি লেবুর খোসা মুখে ঘষবেন না, কারণ এতে থাকা অ্যাসিড স্পর্শকাতর ত্বকে জ্বালাপোড়া করতে পারে। সবসময় গুঁড়ো করে বা অন্য উপকরণের সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করুন। ব্যবহারের আগে কানে বা হাতে প্যাচ টেস্ট করে নেওয়া ভালো।