    Osteoarthritis symptoms: কম বয়সীদের মধ্যে বাড়ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যা! রোগের উপসর্গ একনজরে

    বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগে যেখানে অস্টিওআথ্রাইটিস দেখা যেত ৫৫ থেকে ৬০ বছরের মানুষের মধ্যে, এখন সেখানে ৩৫ থেকে ৪৫ বছরের মানুষের মধ্যে তা দেখা যাচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, পরিবর্তিত জীবনযাত্রাই এর অন্যতম কারণ।

    By Suman Roy
    হাড়ের বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে অন্যতম অসুস্থতা হল অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এই রোগ যাঁদের রয়েছে তাঁদের জীবন অল্পেই বিষম হয়ে উঠতে পারে। গাঁটের ব্যথার যন্ত্রণা কেবল একজন রোগীই বোঝেন! এই রোগের জেরে বহু সময়ই হাড়ের জয়েন্টগুলি দুর্বল হতে থাকে। আগে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যা কেবলমাত্র বয়স্কদের মধ্যে দেখা যেত। তবে সদ্য দেখা যাচ্ছে, এই সমস্যা খুব কম বয়সের মানুষের মধ্যেও দেখা গিয়েছে।

    কম বয়সীদের মধ্যে বাড়ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যা! রোগের উপসর্গ একনজরে
    অনেক সময় হাড়ের চারদিকের কার্টিলেজ বেরিয়ে আসে বাড়তি মেদের জন্য, এছাড়াও শারীরিক শ্রমের কমতির ফলে এই সমস্যা দেখা যায়। একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন কারণে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যা হয়?

    • -অলস জীবনযাত্রা।
    • -অনেক ঘণ্টা ধরে বসে থাকা কাজ।
    • -ডেস্ক বা কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে বা মাথা ঝুঁকিয়ে একইভাবে কাজ করা।
    • - ওজন বেড়ে যাওয়ার সমস্যা।
    • -অতিরিক্ত দৌড়াদৌড়ি বা হাঁটাচলা করলে এমন হতে পারে।
    • -জয়েন্টে কোনও কারণে আঘাত লেগে থাকলে।
    • -হরমোনের সমস্যা।
    • -অস্টিওআর্থ্রাইটিসের পারিবারিক ইতিহাস।
    • অস্টিওআর্থ্রাইটিসের উপসর্গ-
    • - জয়েন্টের চারপাশে অস্বস্তি, ফোলাভাব, লালভাব।
    • -জয়েন্টের চারপাশে কোনও কিছুর আঘাত।
    • -আবসাদ।
    • -জ্বর।

    সমস্যা কাটানোর উপায়

    চিকিৎসকরা বলছেন, যদি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সমস্যা কাটাতে হয়, তাহলে রোজ হাঁটার অভ্যাস রাখতে হবে। উচ্চ অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খেলে এই সমস্যা কেটে যেতে পারে।

