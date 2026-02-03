Parenting tips: কথায় কথায় খুদের ভুল ধরেন, বকাঝকা করেন? জেনে নিন আদতে কী করলে ভালো হবে ওর

Edit Profile
    Published on: Feb 03, 2026 10:20 AM IST
    By Suman Roy
    অনেক বাবা-মা এমন আছেন যাঁরা কথায় কথায় ভুল করেন খুদের। এমনকী প্রতি পদেই তাকে বকাঝকা করেন। আদতে কী করলে ভালো হবে খুদের?

    মনোবিদদের কথায় শিশুদের কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তাদের সব পদক্ষেপে তাদের ভুল ধরিয়ে বকাঝকা করার দরকার নেই। এমনকী সাবধানও করার দরকার নেই সবসময়।

    বিশেষজ্ঞদের কথায়, বাবা মায়েদের নিজেদের একটু সামলাতে হবে এই সময়। খুদেকে সব কথায় ভুল ধরিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। বরং দূর থেকে তার কাজের উপর নজর রাখুন।

    ছোট্ট খুদে নিজেকে আঘাত দিতে পারে? ছুরি কাঁচির মতো ধারালো জিনিস হাত দিচ্ছে? নিজে আঘাত পাবে এমন ঘটনা দেখলে তবেই ওকে সামলাতে যান। নয়তো ওকেই ঠেকে শিখতে দিন।

    বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুকে ছোট থেকে ঠেকে শিখতে দিলে সে বড় হয়ে নিজে নিজেই সব কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এতে সবসময় অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় না।

