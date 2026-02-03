Phone addiction remedies: সারাক্ষণ ফোনের নেশায় বুঁদ? বয়ে যাচ্ছে সময়? এড়ানোর ৫ কায়দা হয়তো জানেন না বলেই

ফোন নিয়ে সারাক্ষণ ঘাঁটাঘাটি করছেন? এতেই কীভাবে যেন বয়ে যাচ্ছে সময়। মাঝখান দিয়ে কাজের কাজ হচ্ছে না কিছুই। ফোন এড়ানোর পাঁচটি সহজ কায়দা জেনে নিলেই আর কোনও সমস্যা হবে না।
সময় বেঁধে ফেলুন: দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে ফেলুন দেখি। এই সময়ের বাইরে ফোন নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। সময় ফুরোলে রেখে দেবেন ফোন। দেখবেন অনেকটাই কমে গিয়েছে নেশা।
নোটিফিকেশন বন্ধ করে রাখুন: কাজের সময় ফোনের নোটিফিকেশন বন্ধ করে রাখুন। দেখবেন অনেকটাই কাজে দিচ্ছে এই কায়দা। ঘন ঘন ফোনের টুং টুং আওয়াজ আর বিরক্ত করবে না আপনাকে।
শখকে সময় দিন: ফোনকে দূরে সরিয়ে রাখতে নিজের শখকে সময় দিন। ছবি আঁকা থেকে গান শোনা, গিটার বাজানো, এমন অনেক শখই থাকে একজনের। সেই শখকে সময় দিন। দেখবেন ফোন ব্যবহারের সময় অনেকটাই কমে গিয়েছে।
বিছানার থেকে ফোন দূরে রাখুন: বিছানায় শোয়ার সময় ফোন নিয়ে শোবেন না। তাহলেই দেখবেন অনেকটা সময় বেঁচে গিয়েছে আপনার। ফোন নিয়ে শুলে তাতেই ঘুমের অনেকটা সময় চলে যায়।
২০-২০-২০ নিয়ম: ফোনের জন্য চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে দিন দিন। তাই ২০-২০-২০ নিয়ম মেনে চলুন সবসময়। ২০ মিনিট ফোন ব্যবহারের পর ২০ সেকেন্ড ২০ ফুট দূরের কোনও জিনিস দেখুন। এতে ভালো থাকবে চোখ।