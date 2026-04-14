    রাত পোহালেই পয়লা বৈশাখ, প্রিয়জনকে কী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবেন ভাবছেন? দেখে নিন

    রাত পোহেলেই পয়লা বৈশাখ। বছরের প্রথম দিনে বিশ্বের সব প্রান্তের বাঙালিরা একসঙ্গে মেতে উঠবেন উদযাপনে। নতুন পাট ভাঙা শাড়ি-জামা থেকে বাঙালি পদ পুরো দিন জুড়েই থাকবে বাঙালিআনার ছোঁয়া। এই বিশেষ দিনে কাছের মানুষদের কী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবেন ভাবছেন? দেখে নিন।

    Published on: Apr 14, 2026 5:14 PM IST
    By Sayani Rana
    রাত পোহেলেই পয়লা বৈশাখ। বছরের প্রথম দিনে বিশ্বের সব প্রান্তের বাঙালিরা একসঙ্গে মেতে উঠবেন উদযাপনে। নতুন পাট ভাঙা শাড়ি-জামা থেকে বাঙালি পদ পুরো দিন জুড়েই থাকবে বাঙালিআনার ছোঁয়া। এই বিশেষ দিনে কাছের মানুষদের কী শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবেন ভাবছেন? দেখে নিন।

    ১) এই পয়লা বৈশাখ আপনার জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং নির্মল আনন্দ বয়ে আনুক। শুভ নববর্ষ!

    ২) এই বাংলা নববর্ষে আশীর্বাদ ও কৃপায় পরিপূর্ণ এক নতুন অধ্যায় হোক। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ৩) আপনাকে ভালবাসা, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের মাখা একটি প্রাণবন্ত পহেলা বৈশাখের শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ!

    ৪) আপনার ঘর আলো, হাসি আর উৎসবের আমেজে ভরে উঠুক। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ৫) আলপনা যেমন আপনার মেঝে সাজায়, সুখ আপনার দিন সাজিয়ে দিক, শুভ নববর্ষ!

    ৬) সংস্কৃতি উদযাপন করুন, নতুন সূচনাকে বরণ করুন এবং নিজের শিকড়কে লালন করুন। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ৭) এই বছরটি আপনাকে আপনার স্বপ্নের আরও কাছে নিয়ে আসুক। শুভ নববর্ষ!

    ৮) এই পহেলা বৈশাখে আপনার ডালির মতোই আপনার হৃদয়ও পূর্ণ থাকুক। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ৯) উদযাপনে ফুটে উঠুক বাঙালি ঐতিহ্যের আকর্ষণ। শুভ নববর্ষ!

    ১০) নতুন বছর, নতুন শুরু — আনন্দে, ঐতিহ্যে মোড়া হোক। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ১১) প্রস্ফুটিত হওয়ার, শ্বাস নেওয়ার এবং নতুন করে শুরু করার এক নতুন বছর। শুভ নববর্ষ!

    ১২) আপনার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ থাকুক, মন শান্ত থাকুক এবং আত্মা আনন্দময় থাকুক। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ১৩) নতুন বছরে আপনার শান্তিময় মুহূর্ত, মিষ্টি দইয়ের মতো মিষ্টি ও চিরস্মরণীয় সুন্দর মুহূর্তে ভরে উঠুক। শুভ নববর্ষ!

    ১৪) এই পহেলা বৈশাখ আপনার আত্মাকে এক স্নিগ্ধ নতুন সূচনা এনে দিক। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ১৫) পুরোনো দুশ্চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এক স্নিগ্ধ ও মধুর সময়ে প্রবেশ করুন। শুভ নববর্ষ!

    ১৬) ভালোবাসা, হাসি আর প্রশান্তিতে ভরা এক নববর্ষের শুভেচ্ছা। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ১৭) নতুন সূচনা, ছোট ছোট আনন্দ এবং অফুরন্ত কৃতজ্ঞতার জন্য শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ!

    ১৮) আপনাকে মিষ্টি দইয়ের মতো ঠান্ডা, আপনার লুচি মতো গরম সুন্দর সময়ের শুভেচ্ছা — শুভ নববর্ষ!

    ১৯) নতুন বছর, কিন্তু আপনি আগের মতোই অসাধারণ — শুধু সঙ্গে থাকছে আরও বেশি সন্দেশ। শুভ বাংলা নববর্ষ!

    ২০) আপনার বাড়ি যেন খাবারে ভরে থাকে আর আপনার মন যেন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে। শুভ নববর্ষ!

