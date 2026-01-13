Pongal Date: পোঙ্গল কেন পালন করা হয়? এই বছর কবে হচ্ছে এই উৎসব

Pongal Date: পোঙ্গল কেন পালন করা হয়? এই বছর কবে হচ্ছে এই উৎসব
ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দেশ। উত্তর ভারতে যখন মকর সংক্রান্তি বা বাংলায় পৌষ সংক্রান্তির মেজাজ, ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে ধুমধাম করে পালিত হয় 'পোঙ্গল'। এটি মূলত একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব, যা কৃষকদের সমৃদ্ধি এবং প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতীক।
২০২৬ সালে পোঙ্গল উৎসবের নির্ঘণ্ট এবং এর পেছনের ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত জেনে নিন।
পোঙ্গল ২০২৬: কেন পালিত হয় এই উৎসব এবং এর গুরুত্ব
'পোঙ্গল' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো 'উথলে পড়া' বা 'ফুটে ওঠা'। নতুন ধান ওঠার পর সেই চাল, দুধ এবং গুড় দিয়ে তৈরি এক বিশেষ মিষ্টান্ন (যা পোঙ্গল নামে পরিচিত) মাটির হাঁড়িতে রান্না করা হয়। যখন সেই মিশ্রণটি উথলে পড়ে, তখন পরিবারে সমৃদ্ধি আসার শুভ লক্ষণ হিসেবে মনে করা হয়।
এই বছর কবে পড়েছে পোঙ্গল?
২০২৬ সালে পোঙ্গল উৎসব শুরু হচ্ছে ১৪ জানুয়ারি, বুধবার থেকে এবং এটি চলবে ১৭ জানুয়ারি, শনিবার পর্যন্ত। প্রধান পোঙ্গল বা 'থাই পোঙ্গল' পালিত হবে ১৫ জানুয়ারি।
কেন পালন করা হয় এই উৎসব?
পোঙ্গল পালনের প্রধান তিনটি কারণ হলো:
১. প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা: কৃষকরা ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সূর্যদেবতা এবং প্রকৃতির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি আসলে প্রকৃতির আশীর্বাদকে উদযাপন করার দিন।
২. নতুন ফসল আহরণ (Harvest Festival): ধান কাটার মরসুম শেষে যখন ঘরে নতুন শস্য আসে, তখন সেই আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উৎসবের আয়োজন।
৩. গবাদি পশুর সম্মান: কৃষিকাজে গবাদি পশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই পোঙ্গলের অন্যতম দিনে গরু এবং বলদকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় এবং তাদের পুজো করা হয়।
চার দিনের পোঙ্গল: প্রতিটি দিনের বিশেষত্ব
পোঙ্গল উৎসব মোট চার দিন ধরে পালিত হয়, যার প্রতিটি দিনের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে:
- ভোহি পোঙ্গল (১৪ জানুয়ারি): এই দিন পুরোনো আসবাবপত্র বা পোশাক পুড়িয়ে নতুনকে স্বাগত জানানো হয়। এটি এক প্রকার আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার প্রতীক।
- থাই পোঙ্গল (১৫ জানুয়ারি): এটি প্রধান উৎসবের দিন। সূর্য দেবতাকে বিশেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। বাড়ির সামনে আলপনা বা 'কোলম' আঁকা হয়।
- মাত্তু পোঙ্গল (১৬ জানুয়ারি): এই দিনটি গবাদি পশুদের জন্য উৎসর্গ করা হয়। তাদের শিং রঙ করা হয় এবং গলায় মালা পরিয়ে পুজো করা হয়।
- কানুম পোঙ্গল (১৭ জানুয়ারি): উৎসবের শেষ দিনটি হলো আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মেলামেশা এবং ভ্রমণের দিন। মহিলারা এই দিন বাড়ির সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ আচার পালন করেন।
শেষ কথা
পোঙ্গল কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি মানুষ এবং প্রকৃতির গভীর মেলবন্ধনের উৎসব। আধুনিক নগরায়নের ভিড়েও এই উৎসব আমাদের মাটির টানে ফিরে যেতে এবং অন্নদাতার সম্মান করতে শেখায়।