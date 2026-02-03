Prediabetes facts: ডায়াবিটিসের আগেই ঘনায় আরেক বিপদ প্রিডায়াবিটিস, কেন চিকিৎসকরা সতর্ক করেন জানেন

Edit Profile
    Prediabetes facts: ডায়াবিটিসের আগেই ঘনায় আরেক বিপদ প্রিডায়াবিটিস, কেন চিকিৎসকরা সতর্ক করেন জানেন

    Prediabetes facts: ডায়াবিটিসের আগেই ঘনিয়ে আসে আরেক বিপদ প্রিডায়াবিটিস। ডায়াবিটিসের মতো না হলেও বেশ বিপজ্জনক এই রোগ। এর পিছনের আসল কারণটা জানেন কি

    Published on: Feb 03, 2026 1:59 PM IST
    By Suman Roy
    ডায়াবিটিসের আগেই ঘনিয়ে আসে প্রিডায়াবিটিস। যে রোগের লক্ষণ আপাতভাবে বুঝে ওঠাও মুশকিল। তবে প্রিডায়াবিটিস ডেকে আনতে পারে আরও কিছু মারাত্মক কিছু রোগ। কোন কোন অঙ্গ এই রোগের কারণে বিপদে রয়েছে, তা জানেন। একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

    ডায়াবিটিসের আগেই ঘনায় আরেক বিপদ প্রিডায়াবিটিস, কেন চিকিৎসকরা সতর্ক করেন জানেন
    ডায়াবিটিসের আগেই ঘনায় আরেক বিপদ প্রিডায়াবিটিস, কেন চিকিৎসকরা সতর্ক করেন জানেন

    ফাস্টিং গ্লুকোজ পরীক্ষা অর্থাৎ খালি পেটে রক্ত শর্করা পরীক্ষা করালে সুগারের মাত্রা যদি ১০০ থেকে ১২৫এর মধ্যে থাকে তবে তা প্রিডায়াবিটিস। বিশেষজ্ঞদের কথায় কোনও কোনও ব্যক্তির প্রিডায়াবিটিস দিনের পর দিন থাকে, এমনকী বছরের পর বছর থাকলেও তিনি সেটা জানতে পারেন না।

    প্রিডায়াবিটিস রোগে শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যেমন হার্ট থেকে স্নায়ু, চোখ থেকে হাত পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিকিৎসকদের কথায়, ওজনই এই রোগের মূল কারণ। প্রিডায়াবিটিস যাদের হয়, তাদের অধিকাংশেরই বেশি ওজন দেখা যায়।

    প্রিডায়াবিটিসে হার্টের নানা রোগ অজান্তেই শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। গুরুতর পরিস্থিতি না হলে রোগী তা টেরও পান না। এমনকী রোগীর হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

    প্রিডায়াবিটিসের রোগীদের বেশি ওজন থেকে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও থাকতে পারে। শুধু তাই নয়, রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে যেতে পারে।

    এর পাশাপাশি প্রিডায়াবিটিস থেকে স্নায়ুঘটিত রোগ নিউরোপ্যাথিও হতে পারে। ডায়াবিটিক নিউরোপ্যাথির মতোই এই রোগে চোখ, হাত, পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

