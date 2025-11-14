Edit Profile
    ভিনিগারে ভেজানো মুলো! টক-মিষ্টি এই খাবার শরীরকে কীভাবে ফিট রাখে জানেন?

    শীতকালে ভিনিগারে ভেজানো মুলো শুধু খাবারের স্বাদই বাড়ায় না, এটি স্বাস্থ্যের জন্যও এক দারুণ উপকারী। এটি খাওয়ার একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, জেনে নিন এখানে।

    Published on: Nov 14, 2025 8:10 AM IST
    By Suman Roy
    শীতকালে যখন শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা এবং হজম শক্তির প্রয়োজন হয়, তখন ভিনিগারে ভেজানো মুলো একটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প হয়ে ওঠে। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রান্নাঘরে এটি শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্যই নয়, এর ঔষধি গুণের জন্যও পরিচিত। ভিনিগারে ডোবানো মুলো শরীরের জন্য একটি প্রাকৃতিক ডিটক্সের মতো কাজ করে - এটি হজমশক্তি উন্নত করে, ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে এবং লিভার পরিষ্কার রাখে। এতে থাকা ফাইবার, ভিটামিন C, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রোবায়োটিক শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে। নিয়মিত সীমিত পরিমাণে এটি খেলে শুধু হজম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই ভালো হয় না, ত্বকেও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আসে।

    ভিনিগারে ভেজানো মুলো (Photo: Adobe Stock)
    ভিনিগারে ভেজানো মুলো (Photo: Adobe Stock)

    ভিনিগারে ভেজানো মুলোর স্বাস্থ্য উপকারিতা হজমশক্তি উন্নত করে: ভিনিগারে রাখা মুলো একটি প্রাকৃতিক প্রোবায়োটিকের মতো কাজ করে। এটি পেটের গণ্ডগোল, গ্যাস এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দূরে রাখে।

    ওজন কমাতে সহায়ক: এতে ক্যালোরি খুব কম এবং ফাইবার বেশি থাকে, যার ফলে পেট দীর্ঘক্ষণ ভরা থাকে এবং অতিরিক্ত খাওয়ার সমস্যা হয় না।

    সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে: ভিনিগার ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, এবং মুলোর গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও খুব কম।

    লিভার ডিটক্স করে: মুলোতে থাকা সালফার যৌগ এবং ভিনিগারের অম্লীয় প্রকৃতি লিভার পরিষ্কার করতে এবং টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করে।

    রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: মুলোতে থাকা ভিটামিন C এবং ভিনিগারের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণাবলী শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে।

    ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়: এর নিয়মিত সেবনে ত্বক ভেতর থেকে উজ্জ্বল হয় কারণ এটি শরীরকে ডিটক্স করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। সতর্কতা আপনার যদি অ্যাসিডিটি বা পেটে জ্বালার সমস্যা থাকে, তবে সীমিত পরিমাণে ভিনিগারে ভেজানো মুলো খান। পুষ্টিগুণ অক্ষুণ্ণ রাখতে এটি সবসময় কাঁচ বা মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করুন।

    স্বাস্থ্যের কথা: ভিনিগারে ভেজানো মুলো স্বাদ এবং স্বাস্থ্যের এক চমৎকার মিশ্রণ। এটি হজমশক্তি ঠিক রাখে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। যদি এটি পরিমিত পরিমাণে খাওয়া হয়, তবে শীতকালে এটি শরীরের জন্য একটি টনিকের মতো কাজ করে।

