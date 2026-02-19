Edit Profile
    কেবল না খেয়ে থাকা নয়, রাগ ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকাও রোজা, আজ থেকে শুরু পবিত্র রমজান

    ইসলামিক ইতিহাস অনুসারে, এই পবিত্র রমজান মাসেই জাবালে নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর পবিত্র কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল।

    Published on: Feb 19, 2026 9:15 AM IST
    By Suman Roy
    ইসলাম ধর্মের পবিত্রতম মাস রমজান দরজায় কড়া নাড়ছে। ২০২৬ সালে রমজান মাসের চাঁদ দেখা এবং রোজার গুরুত্ব নিয়ে বিশ্বজুড়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আত্মশুদ্ধি, সংযম এবং ইবাদতের এই মাসটি কেবল উপবাসের নয়, বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির এক অনন্য সুযোগ।

    কেবল না খেয়ে থাকা নয়, অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকাও রোজা, আজ থেকে শুরু পবিত্র রমজান (AFP)
    ২০২৬ সালের রমজান মাসের সম্ভাব্য তারিখ, রোজার নিয়ম এবং এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য জেনে নিন এখান থেকে।

    পবিত্র রমজান ২০২৬: কবে থেকে শুরু হচ্ছে রোজা? জানুন এই মাসের গুরুত্ব, ইতিহাস এবং পালনের সঠিক নিয়ম

    ইসলামিক ক্যালেন্ডার বা হিজরি সনের নবম মাস হলো রমজান। এই মাসটিকে অন্য সব মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়। ২০২৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ থেকে কলকাতা-সহ ভারতের অন্যান্য জায়গায় পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে।

    রমজানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

    ইসলামিক ইতিহাস অনুসারে, এই পবিত্র রমজান মাসেই জাবালে নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর পবিত্র কোরআন শরিফ অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছিল। এই মাসের একটি বিশেষ রাত হলো 'লাইলাতুল কদর', যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। এই মাসেই মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দিনভর পানাহার ত্যাগ করে কঠোর সাধনা করে।

    রোজার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

    রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো 'তাকওয়া' বা খোদাভীতি অর্জন করা। কেবল না খেয়ে থাকাই রোজা নয়, বরং মিথ্যা বলা, গিবত (পরনিন্দা) করা, রাগ এবং অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকাই হলো প্রকৃত রোজা।

    • সংযম: রোজা মানুষকে ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়।
    • সহমর্মিতা: সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকার মাধ্যমে একজন রোজাদার গরিব ও দুস্থ মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারেন, যা তাঁকে দান-সদকা বা জাকাত প্রদানে উৎসাহিত করে।

    রোজা পালনের প্রধান নিয়মাবলী

    ১. সেহরি: সূর্যোদয়ের আগে বা সুবহে সাদিকের পূর্বে খাবার গ্রহণ করাকে সেহরি বলা হয়। এটি রোজার প্রস্তুতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

    ২. ইফতার: সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে খেজুর বা জল দিয়ে রোজা ভাঙার নাম ইফতার। ইফতারের সময় দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত বলে গণ্য করা হয়।

    ৩. তারাবি নামাজ: রমজান মাসের রাতে এশার নামাজের পর বিশেষ 'তারাবি' নামাজ আদায় করা হয়, যেখানে কোরআন খতম করার রেওয়াজ রয়েছে।

    ৪. নিয়ত: রোজা রাখার জন্য মনে মনে সংকল্প বা নিয়ত করা আবশ্যক।

    সুস্থ থেকে রোজা রাখার টিপস

    ২০২৬ সালের রমজান যেহেতু ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে পড়ছে, তাই শরীর হাইড্রেটেড রাখা জরুরি। সেহরিতে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার এবং ইফতারে প্রচুর জল ও মরসুমি ফল রাখা উচিত। ভাজাভুজি বা অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো।

    ২০২৬ সালের ঈদ-উল-ফিতর

    রমজান মাসের ৩০টি (বা ২৯টি) রোজা পূর্ণ হওয়ার পর শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে পালিত হবে খুশির উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। এটি দীর্ঘ এক মাসের ত্যাগের পর আল্লাহর দেওয়া এক বিশেষ উপহার।

