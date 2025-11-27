Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মুম্বইয়ের জনপ্রিয় স্যান্ডউইচ আর চাটনি গোপন রহস্য জেনে নিন! বানাতে পারবেন আপনিও

    মুম্বইয়ের রাস্তার ধারের স্বাদের জাদু এবার আপনার রান্নাঘরে! এই সহজ রেসিপি দিয়ে আপনিও বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবেন সেই বিখ্যাত স্ট্রিট স্টাইল স্যান্ডউইচ ও চাটনি। চটজলদি এবং সুস্বাদু এই পদটি হয়ে উঠবে আপনার বাড়ির সকলের প্রিয়।

    Published on: Nov 27, 2025 8:27 AM IST
    By Suman Roy
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বই তার প্রাণবন্ত জীবনধারা এবং অবশ্যই, মুখরোচক স্ট্রিট ফুডের জন্য বিখ্যাত। এখানকার রাস্তার ধারের খাবারের প্রতি মানুষের টান অন্যরকম। এমনই এক জনপ্রিয় খাবার হলো মুম্বাই স্ট্রিট স্টাইল স্যান্ডউইচ ও চাটনি। যা খুবই সহজ উপায়ে বাড়িতেই তৈরি করা যায়। এটি কেবল মুখরোচকই নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে।

    উপকরণ:

    মুম্বইয়ের জনপ্রিয় স্যান্ডউইচ আর চাটনি গোপন রহস্য জেনে নিন! বানাতে পারবেন আপনিও (शटरस्टॉक)
    মুম্বইয়ের জনপ্রিয় স্যান্ডউইচ আর চাটনি গোপন রহস্য জেনে নিন! বানাতে পারবেন আপনিও (शटरस्टॉक)
    • স্যান্ডউইচের জন্য: পাউরুটি, সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, ধনে পাতা কুচি, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, চাট মশলা, বিট নুন, তেল।
    • চাটনির জন্য: ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন, লেবুর রস, নুন, জিরে গুঁড়ো।


    প্রণালী:

    • প্রথমে সেদ্ধ আলু মেখে তাতে পেঁয়াজ, টমেটো, ক্যাপসিকাম, ধনে পাতা, নুন, লঙ্কা গুঁড়ো, চাট মশলা, বিট নুন এবং সামান্য তেল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে পুর তৈরি করুন।
    • পাউরুটির উপর এই পুর লাগিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিন।
    • এবার একটি প্যানে তেল গরম করে স্যান্ডউইচগুলি সোনালী হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন।
    • অন্যদিকে, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আদা, রসুন, লেবুর রস, নুন এবং জিরে গুঁড়ো একসাথে বেটে বা ব্লেন্ড করে সুস্বাদু চাটনি তৈরি করুন।
    • গরম গরম স্যান্ডউইচ এই চাটনির সাথে পরিবেশন করুন।


    এই রেসিপিটি তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না এবং খুব অল্প সময়েই তৈরি হয়ে যায়। যারা ভোজনরসিক, তারা এই রেসিপিটি অবশ্যই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বিশেষ করে শিশুদের টিফিনে বা বিকেলের নাস্তায় এটি একটি দারুণ বিকল্প হতে পারে। মুম্বাইয়ের সেই নিজস্ব স্বাদ পেতে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এই সুস্বাদু স্যান্ডউইচ ও চাটনি।

    News/Lifestyle/মুম্বইয়ের জনপ্রিয় স্যান্ডউইচ আর চাটনি গোপন রহস্য জেনে নিন! বানাতে পারবেন আপনিও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes