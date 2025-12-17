Edit Profile
    সবুজ নাকি লাল, কোন আঙুর খাওয়া আপনার জন্য লাভের হবে? জেনে নিয়ে তবে খান

    উভয়েরই নিজস্ব স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, কিন্তু পুষ্টিগত দিক থেকে কোন ধরনের আঙুর খাওয়া বেশি উপকারী, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে।

    Published on: Dec 17, 2025 9:40 AM IST
    By Suman Roy
    আঙুর (Grapes) একটি সুস্বাদু এবং জনপ্রিয় ফল, যা তার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (Antioxidants) এবং পুষ্টিগুণের জন্য সুপরিচিত। বাজারে প্রধানত সবুজ (Green) এবং লাল (Red/Black) দুই ধরনের আঙুর পাওয়া যায়। উভয়েরই নিজস্ব স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, কিন্তু পুষ্টিগত দিক থেকে কোন ধরনের আঙুর খাওয়া বেশি উপকারী, তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে।

    লাল এবং সবুজ আঙুরের পুষ্টিগত তুলনা এবং স্বাস্থ্যের জন্য কোন ধরনের আঙুর বেশি উপকারী, জেনে নিন।

    ১. পুষ্টিগত প্রোফাইল: মিল ও অমিল

    সবুজ এবং লাল আঙুর উভয়ই মূলত জল, প্রাকৃতিক শর্করা এবং উচ্চ মাত্রার ভিটামিন 'সি' ও ভিটামিন 'কে' এর ভালো উৎস। ক্যালোরি এবং ফাইবারের (Fiber) দিক থেকেও তারা প্রায় সমান। তবে তাদের রঙের পার্থক্যের কারণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রোফাইলে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে।

    বৈশিষ্ট্যসবুজ আঙুর (Green Grapes)লাল আঙুর (Red Grapes)
    রঙের কারণফ্ল্যাভোনয়েডস (Flavonoids) এবং অন্যান্য যৌগ।অ্যান্থোসায়ানিনস (Anthocyanins)
    প্রধান অ্যান্টিঅক্সিডেন্টক্যাটেচিনস (Catechins), কুইভারসেটিন (Quercetin)রেসভেরাট্রল (Resveratrol), কোয়ারসেটিন, অ্যান্থোসায়ানিনস
    স্বাদসাধারণত মিষ্টি এবং কিছুটা টক।বেশি মিষ্টি এবং তীব্র স্বাদযুক্ত।

    ২. লাল আঙুর কেন বেশি উপকারী? (রেসভেরাট্রলের ভূমিকা)

    যদিও দুটি আঙুরই স্বাস্থ্যকর, বেশিরভাগ পুষ্টিবিদ এবং গবেষণা লাল আঙুরকে সামান্য বেশি প্রাধান্য দেয়। এর মূল কারণ হলো রেসভেরাট্রল (Resveratrol) নামক শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা লাল আঙুরের খোসায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

    ক. হৃদরোগ প্রতিরোধ (Cardiovascular Health)

    রেসভেরাট্রল: এই যৌগটি রক্তনালীর আস্তরণের ক্ষতি রোধ করে, রক্ত জমাট বাঁধা কমায় এবং খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি হৃদরোগ (Heart Disease) এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

    খ. দীর্ঘায়ু এবং বার্ধক্য প্রতিরোধ

    রেসভেরাট্রল তার অ্যান্টি-এজিং (Anti-Aging) বা বার্ধক্য প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। এটি কোষের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে কোষের ক্ষতি রোধ করে এবং দীর্ঘায়ু লাভে সহায়তা করতে পারে।

    গ. মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

    লাল আঙুরের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মস্তিষ্কের রক্ত ​​প্রবাহ উন্নত করে এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা (Cognitive Function) এবং স্মৃতিশক্তিকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে।

    ৩. সবুজ আঙুরের উপকারিতা

    সবুজ আঙুরও যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর এবং এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েডস যৌগগুলিও শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে:

    ভিটামিন কে: সবুজ আঙুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন K থাকে, যা রক্ত জমাট বাঁধতে এবং হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

    কোয়ারসেটিন: এতে কোয়ারসেটিন থাকে, যা প্রদাহবিরোধী (Anti-inflammatory) এবং অ্যালার্জি প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

    ৪. শেষ কথা

    সাধারণভাবে বলা যায়, লাল আঙুর (Red Grapes) রেসভেরাট্রলের মতো শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কারণে সামান্য বেশি স্বাস্থ্যকর হতে পারে, বিশেষ করে হৃদযন্ত্র এবং বার্ধক্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে।

    তবে, পুষ্টিবিদদের মতে, যেকোনো ধরনের আঙুরই একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অংশ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আপনি যে ধরনের আঙুর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন, তা নিয়মিত খাওয়া এবং অন্যান্য ফল ও সবজির সাথে এটিকে খাদ্যতালিকায় রাখা।

