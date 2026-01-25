Republic Day 2026 Facts: স্বাধীনতা ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট হলেও প্রজাতন্ত্র দিবস কেন শুরু হয় ৩ বছর পর?

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তবে, স্বাধীনতার পরও ভারত তখন ব্রিটিশ শাসিত আইন - Government of India Act, ১৯৩৫ অনুসরণ করছিল, যা একটি অপ্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছিল। ভারতের প্রাথমিক শাসনব্যবস্থা তখনও একটি প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের মতো ছিল, যা স্বাধীন রাষ্ট্রের কাঠামোকে পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করেনি।
২. সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়া:
স্বাধীনতার পর, ভারতের নেতৃবৃন্দ চিন্তা করতে শুরু করেন যে একটি নতুন, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালের পরপরই সংবিধান রচনা শুরু হয় এবং ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় সংবিধান চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। তবে, এটি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়।
৩. কেন ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস?
প্রজাতন্ত্র দিবস ১৯৫০ থেকে পালনের কারণ হলো, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিনটি ছিল ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর, ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। ভারত তখন সাময়িক আইন দ্বারা শাসিত ছিল, যা ব্রিটিশ শাসনকালে প্রণীত ছিল।
১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে ভারত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়, যেখানে জনগণের অধিকার, বিচারব্যবস্থা এবং সরকারের ক্ষমতার সীমানা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল।
৪. পূর্ণস্বরাজ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:
ভারতের পূর্ণস্বাধীনতা (Purna Swaraj) ঘোষণা ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি করা হয়েছিল, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। তবে, প্রকৃত অর্থে, ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়, যখন সংবিধান কার্যকর হয়।
সারাংশ:
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন হলেও, তখন ভারতের শাসনব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি আইন দ্বারা পরিচালিত।
১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর, ভারত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
তাই, প্রজাতন্ত্র দিবস ১৯৫০ থেকেই পালিত হতে শুরু করে, কারণ এটি ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন ছিল।
এভাবে, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর, ভারত ১৯৫০ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই দিনটি থেকেই প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হয়।
